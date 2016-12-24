開趴後執意酒駕返家 待業男連環撞嚇壞麵攤阿嬤NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:52)
台中市一名王姓男子23日清晨參加朋友的生日派對，於派對中飲酒後堅持開車回家，在返家途中突然不勝酒力撞上一輛自小客車、兩輛機車，又差點撞上一名推著大麵羹攤車準備出門擺攤的阿嬤，幸好阿嬤機警閃過，僅受皮肉傷，包紮後已無大礙。警方獲報到場處理，發現王男酒測值達0.52毫克，訊後依公共危險罪送辦。
據了解，酒駕的王男目前待業中，23日清晨受朋友之邀前往汽車旅館參加生日派對，席間喝了約4瓶啤酒。散場後已有醉意的王男不顧朋友阻攔堅持自行開車返家，但卻在途中突然不勝酒力，失控撞上停放在路邊的一輛自小客車，迫使自小客車追撞上一旁的兩輛機車和路邊店家的柱子，無辜的自小客車最後撞上一處民宅，車子卡在民宅騎樓，而民宅鐵捲門也被撞凹。
當時恰好有位64歲的阿嬤推著大麵羹攤車準備出門擺攤，阿嬤見車子迎面撞來機警閃過滾到一旁，雖然攤車被撞飛，但幸好阿嬤只受了些手、腳皮肉傷，包紮後並無大礙。但準備出門擺攤卻飛來橫禍，還是嚇得阿嬤驚魂未定，直說「差點就沒命了」。
警方獲報到場處理，對王男進行酒測後，發現其酒測值達到0.52，在訊後將王男依公共危險罪移送法辦。
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