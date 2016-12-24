全球最年長代理孕母 希臘65歲勇嬤產女嬰中央社 (2016-12-24 00:17)
（中央社雅典23日綜合外電報導）醫療團隊今天表示，希臘65歲的祖母安桃（Anastassia Ontou）代替她的女兒產下女嬰，因此成為全世界最年長的代理孕母。
督導這起祖母級孕母代女兒生產嬰兒的產科醫生潘托斯（Constantinos Pantos）告訴希臘公視「希臘廣播電視公司」（ERT），「這位祖母是勇嬤。」
安桃懷孕7個半月後，20日經由剖腹手術，替女兒產下重1.2公斤的女嬰。
居住在希臘中部拉里薩（Larissa）附近村莊的安桃說，「我的感受是，身為祖母多過於身為母親」並稱她懷孕期間確面臨若干問題。
安桃向民營「衛星電視台」（Star）說：「對我來說，下這個決定很容易，我的女兒因不能自己生兒育女而感到心碎。」
潘托斯說：「根據國際紀錄，安桃是最老的代理孕母，而她也是祖母。」
根據金氏世界紀錄大全（Guinness Book of Records），世界年紀最大的產子母親是西班牙的包瑟達萊拉（Maria del Carmen Bousada Lara），她於2006年66歲又358天大時，在巴塞隆納產下1對雙包胎男嬰。
安桃的43歲女兒康絲譚蒂娜（Constantina）說，當初母親提議要代她懷孕時，她以為母親會不會「瘋了」。
歷經7次懷胎失敗的康絲譚蒂娜說：「我告訴母親，妳瘋啦！…我們多年來不曾如此相擁對泣過。」
在雅典開設不孕診所的潘托斯表示，他本人對安桃代理懷孕一事有所保留，但在拉里薩法院裁准下，轉而推動此事。1051223
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