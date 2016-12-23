▲ 五月天小巨蛋演唱會DAY4，陳綺貞擔任嘉賓。（圖／記者陳明安攝，2016.12.23）

五月天「RE:LIVE Just Rock It 2016最終章 [自傳復刻版]」第四場今（23日）登場，復刻2007年「離開地球表面」巡演主題，舞台遮蓋大片白幕，投影出當年五月天主演《英勇的游擊隊》影片，配合劇情投射炫目聲光效果，還有特技人員扮成特種部隊持雷射槍向觀眾掃射，讓小巨蛋彷彿置身戰場，接著在爆炸特效中白幕倏地落下，已在台上就位的五月天開唱《武裝》揭開序幕，瞬間引爆全場熱情尖叫。

除了復刻了開場影片，唱到《I Love You無望》時，場上升起象徵「希望」的七隻海豚，相當吸睛，忠實複製當年演唱會布景，不僅如此，唱到《私奔到月球》時，陳綺貞未見人影先聞聲，聚光燈打下現身時引爆觀眾興奮尖叫，驚喜合唱帶來高潮。原本唱完就要離場的陳綺貞被留下說話，她幽默說：「沒有說要Talking啊，我要走了。」而阿信跟陳綺貞對話時略顯緊張，被陳綺貞笑虧，他解釋：「正常的男生看到妳都會緊張！」陳綺貞笑說：「那你是正常的男生。」兩人一度詞窮，陳綺貞還向瑪莎求救。阿信則為觀眾謀福利， 陳綺貞也大方的清唱一段《突然好想你》，以清新嗓音詮釋出不同感覺，大飽耳福。

▲陳綺貞（右）和阿信貼掌合唱《私奔到月球》讓阿信好害羞。（圖／記者陳明安攝，2016.12.23）

接著瑪莎坐到琴鍵前，獻聲演唱《小事》，繼續帶來許多五月天歌曲，一首首經典引起全場觀眾數度齊聲合唱，場面溫馨，歌迷反應熱烈，本場主題歌曲《離開地球表面》更是讓全場情緒沸騰，雖然開場時怪獸曾搞笑說不能跳，只能把腳抬起「離開地球表面」，但是絲毫不影響觀眾熱情，盡情享受在五月天精彩演出之中。五月天九場復刻版演唱會已進行到第四場，一路唱跨年，明年二月初也將遠赴日本東京武道館「復刻」，緊接著三月即將展開新一主題巡演，從高雄世運主場館開跑，可預見明年又將是五月天LIVE年！

▲陳綺貞（左）驚喜現身擔任五月天演唱會嘉賓，全場興奮尖叫。（圖／記者陳明安攝，2016.12.23）