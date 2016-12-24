哈孝遠扭蛋囧換保險套 放話能力強責任大NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:00)
六月、哈孝遠、方志友、林予晞、黃遠日前參加TVBS新戲《酸甜之味》交換禮物趴，禮物條件是「300元的無用小物」，六月準備的禮物堪稱驚喜包，而哈孝遠竟抽到一盒「家庭號保險套」，還放話：「能力越大，責任越大」！
用心的六月準備了兩份禮物，先是拿出一件有口袋的披肩，接著又神神秘秘地拿出一袋禮物說：「剛剛那個是無用小物，現在這個很有用喔！」抽中的工作人員一拆開竟是愛馬仕的毛巾禮盒，讓全場驚呼連連！哈孝遠立刻吐槽：「我們是規定300元，妳拿這個出來不是給我們難看嗎？」
而後哈孝遠的禮物一被抽中，他就立刻跟抽中的工作人員道歉，果然禮物一揭曉，3顆60元的扭蛋、無用的蠟燭與一小瓶沐浴乳，立刻被全場噓爆，六月反虧：「你這沐浴乳是去飯店住宿時拿的吧！」緊接著抽禮物的哈孝遠怕怕地說：「該不會我的報應來了吧？」一拆封竟是一盒家庭號的保險套。
哈孝遠忍不住怒吼：「這是誰準備的？我要殺死他！」他仔細端詳保險套的售價，更加火大地說：「這售價只有129元耶！不是說好準備300元的禮物嗎？」一旁幸災樂禍的六月問他：「這一盒36個，你多久才能用完？」哈孝遠先是迂迴地說：「能力越大，責任越大，這禮物其實很健康。」在眾人起鬨下，哈孝遠接著說：「大概136天吧！」讓全場笑翻。
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