原標題：「核去核從」？ 俄美核博弈恩怨多 特朗普煽風點火

中新網12月24日電 （孔慶玲）美國當選總統特朗普日前宣稱，美國要加強和擴充核能力，此言與奧巴馬「無核世界」的主張相去甚遠，引發外界諸多猜測。多年來，美俄在簽署削減核武器條約的框架下，博弈和紛爭不斷。如今特朗普高調發言，美國核政策和美俄核博弈又該「核去核從」？

核裁軍博弈：美「軟硬兼施」 俄「兵來將擋」

自美俄上世紀90年代簽訂削減核武器協議以來，這兩個全球最大的核武器國家在核問題上的博弈和較量不斷。期間有蜜月期的戰略合作，也有緊張時的刀光劍影。

早在1991年，美國就和前蘇聯簽署了《削減和限制進攻性戰略武器條約》，條約規定把各自擁有的核彈頭削減至不超過6000枚，運載工具減至1600件以下。該條約直到1994年12月才正式生效，有效期15年。

2002年5月，時任美國總統布希宣布，美國和俄羅斯再就削減進攻性戰略核武器達成協議。根據協議，美俄雙方將在2012年年底前，將各自擁有的戰略核彈頭由目前的6000枚削減至1700至2200枚。

2009年底，在削減核武條約即將失效之際，美俄兩國就簽署後續協定進行了多輪談判，並在兩國努力下，於2010年4月簽署了新條約，2011年正式生效。新條約規定，兩國各自部署的核彈頭數量將被削減至1550枚以下，而已部署戰略武器運載工具數量將被削減至700件以下。

兩國元首一致認為，新條約的達成標誌著俄美協作關係將過渡到更高水平的新型戰略關係。奧巴馬錶示，這是美俄在近20年以來，在軍控條約上達成的最全面的一致。俄總理梅德韋傑夫則表示，新條約「體現了兩國利益的平衡」。

然而，好景不長。2013年6月，當奧巴馬再次向俄羅斯拋出「橄欖枝」，希望與俄就大規模削減核武器磋商，將兩國原定2018年底均削減核彈頭至1550枚的目標降至1000枚時，遭到了俄方拒絕。

2014年2月，當俄羅斯發現美國無視俄方利益，繼續在歐洲增強反導實力之時，俄方甚至「威脅」稱，如果美國繼續發展導彈防禦系統，俄方有可能會被迫退出「減核」條約。

實際上，近兩年來，隨著美國加快發展反導系統，打破兩國利益平衡，以及因烏克蘭危機長期不遺餘力地對俄羅斯進行制裁，美俄緊張關係不斷升級。也因此，奧巴馬在削減核武器新條約生效5年之際，再度向俄羅斯發出談判邀約時，被俄方斥為「完全不合政治邏輯」。

無核or有核：特朗普核擴軍 奧巴馬無核夢碎？

「無核世界」是美國總統奧巴馬2009年上任之初就喊出的口號，而且他在任期8年內，一直努力推動無核化，並因此獲得了諾貝爾和平獎。他促成了美俄削減核武器新條約，推動了伊朗核協議的簽署，這些都將變成他離任后的「政治遺產」。

雖然俄美博弈不斷，但是奧巴馬任內一直在執行俄美兩國之前簽署的削減核彈頭協議。現在，共和黨人特朗普的上台卻為美國的核政策提供了更多變數和可能性。

候任總統特朗普日前通過社交媒體表示，「在世界對核問題醒悟之前」，美國必須大幅加強和擴張自己的核能力。此言一出，立即引發廣泛關注，然而特朗普過渡團隊並未就「擴充核能力」是否暗指美國將增加核彈頭數量作出回應。

不過，特朗普發言人隨後否認特朗普言論是在倡導使用核武器。然而，早在特朗普競選美國總統時，其就曾表示，核擴散是世界面臨的「最大問題」，但是他並不能排除對歐洲使用核武器的可能。

媒體指出，在核政策上，特朗普同前任奧巴馬顯示出很大差別。奧巴馬強調美國為實現無核的和平與安全所作的承諾，主張減少美國的核彈頭，轉而建立更多精確打擊的特別武裝。

但在任期臨近尾聲之際，奧巴馬實現「無核夢」有些有心無力。奧巴馬政府甚至決定，不發表作為核政策調整一環的「不首先使用核武器」宣言。因為即使發表宣言，政策能否在特朗普上台後繼續實施，也存在不確定性。而且，有分析稱，擔心核威懾力被削弱的日本等盟國及美國政府內部的反對意見，也不容忽視。

實際上，俄美關係因烏克蘭危機、敘利亞局勢、美國大選等因素日趨緊張，即將執掌白宮的特朗普又承諾擴軍強核，這都給好不容易達成的削減核武器新條約的前景，蒙上了陰影。（完）