▲魏如萱作曲神速被編曲人讚才華大爆發。（圖／好多音樂提供，2016.12.23）

魏如萱新專輯創銷售佳績，再推與專輯同名主打歌《末路狂花》，MV從導演WY Chan、攝影師、造型師到3位舞台劇演員都是魏如萱的好友，魏如萱被丟到一個大紅色的方形空間裡，明明不到幾坪大的狹窄空間，她也能被場景中的裝置藝術和演出喬段逗得大笑內傷，笑點非常奇特。

《末路狂花》算是本專輯中最主要的概念單曲，從收到金曲大師李焯雄歌詞的那一刻，魏如萱和韓立康、蕭賀碩聯合作曲，到製作人陳建騏製作完成，只花了僅僅1周。編曲之一韓立康讚譽：「如此非比尋常的製成方式，團隊能順應直覺的去完成，全靠waa魏如萱和一幫音樂高手的才華爆發！」

整支MV中魏如萱置身在大紅色的方形空間裡，分不出是古今中外，地上交錯盤結著紅色的管狀物，上方透光處垂下來好似花蕊的裝置藝術，被waa笑稱很像是「燕窩」。

▲整支MV中魏如萱置身在大紅色的方形空間裡。（圖／好多音樂提供，2016.12.23）

方形空間周圍的「牆壁」其實是紅紗布，3位劇場好友則是在紗壁後做出各種「張牙舞爪」的肢體展現，不時在壁間「浮印」出臉型和身形，相當具有藝術概念。好笑的是，當演員隔著紗從壁裡浮現出來，把魏如萱往前推時，因為大家覺得很像按摩椅的廣告，所以拍攝時嘴裡唸著按摩椅廣告的台詞，讓waa數度差點笑場。魏如萱得入戲演出神秘冷酷的模樣，但耳裡又聽到演員搞笑的廣告詞，憋忍著不笑，拍完時才終於放聲大笑，鬆了一口氣說：「差點得內傷啦！」

▲工作人員笑稱紅紗壁浮出來的臉印很像按摩椅廣告，逗得魏如萱憋笑到內傷。（圖／好多音樂提供，2016.12.23）