曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:00)
為了迎接聖誕節，華視《天才衝衝衝》特別推出耶誕節特別企畫。不只現場充滿耶誕氣氛，來賓也以紅色與綠色服裝現身搭配。台語天后曹雅雯為了情義相挺張文綺，竟大突破嘗試唱RAP，但張文綺感動之餘竟不忘爆料，「其實雅雯師姊私底下真的很狂野」，笑翻現場所有人。
為了搭配聖誕節，主持人張文綺穿了平口的紅色小禮服，扮成性感耶誕女郎，自稱是性感耶誕小妖精，還自信的說要迷倒曾國城，引來不少白眼，ALBEE戴著麋鹿角穿著綠色貼身洋裝，大露事業線展現好身材。
這集節目特別邀請兩對演藝圈好姊妹一起過聖誕，身為師姊妹的張文綺與曹雅雯其實私下感情超好。為了情義相挺師妹，曹雅雯竟跨刀突破大唱RAP，讓她又驚又喜。不過馬上恩將仇報，偷偷爆料看起來文靜的曹雅雯，其實心中非常狂野！同是「黑澀會美眉」貝童彤、APPLE因為許久沒一起上節目，笑著說：「看到對方太開心，剛剛還在聖誕樹旁邊殺了不少底片。」
口碑叫好的經典單元「天才驚曲獎」，應觀眾要求在耶誕企畫重新回歸，特別找了音樂製作人羅文聰來評選兩隊人馬「驚人」的歌聲。特別讓所有人挑戰將耶誕歌曲翻成台語唱出，讓萬眾期待的「乃副歌」又重出江湖，用荒腔走板及搶拍的歌聲來征服全場！
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