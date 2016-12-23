▲張孝全化身王子夢幻出場。（圖／記者林調遜攝，2016.12.23）

張孝全與劉奕兒（23日）一同出席派對活動，劉奕兒坦言學生時期的自己，超不會化妝，還曾到同學宿舍偷用別人的化妝品，畫了一個自以為很正的眼妝，殊不知現在看照片，覺得自己根本是個傻子。

張孝全則表示，任何類型的女生都不排斥「每個女生都有她自己的魅力。」也表示自己生日快到了，覺得每年都跟朋友過很沒意思，今年想來點不一樣的，就是要好好陪在家人身邊，生日願望也不敢奢求太多，卻坦言交個女朋友或許不錯，甚至開玩笑說：「目前很多對象！」最後張孝全也被逼問「未來女友條件」只見他幽默列出體貼、懂事、長得像「如花」也OK，笑翻全場。

▲張孝全笑說未來女友像「如花」也不排斥。（圖／記者林調遜攝，2016.12.23）

▲劉奕兒（左）現身給予張孝全生日祝福。（圖／記者林調遜攝，2016.12.23）