喬紫喬跳妖怪舞飄底褲 半夜找魔神仔開槓NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:00)
妖怪手錶特展今（23日）盛大舉行開展記者會，喬紫喬擔任神秘嘉賓，大秀舞技一曲「宇宙Dance」讓全場驚艷，不料大喬跳舞時裙襬被風吹起不慎走光，露出白色底褲，她懊悔怪自己忘記帶安全褲，上場前臨時買了2件紙內褲來穿，才會發生悲劇。
喬紫喬這三位女孩都是妖怪手錶的粉絲，其中成員大喬還真和妖怪有一面之緣！
大喬的爸爸是一位知名製作人，前陣子剛過世，大喬因為傷心欲絕、精神耗弱不慎被「好兄弟」入侵，據她所說是一名女鬼，奶奶也目睹大喬常常半夜爬起來和「她」聊天，搞得那陣子都沒睡好。後來，家人帶著她到廟裡驅邪，該名女鬼還不讓大喬進到廟裡，小喬親眼目睹大喬被外力硬生生推了一把，跌到地上，大家都嚇壞了。
聖誕節將至，被問及有沒有什麼特別的過節經驗，大喬說國小6年級的時候，爸爸問她想要收到什麼禮物，她回答說想去探險，沒想到爸爸超妙，竟帶她半夜逛墓園，邊逛邊向她分享一些生死哲學，喬爸豪無禁忌！
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