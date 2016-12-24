劫持利比亞客機 歹徒釋放全部人質棄械投降NOWnews今日新聞 (2016-12-24 00:21)
利比亞國內的泛非航空A320客機，23日驚傳遭到2名歹徒挾持，機上乘客加機組員共118人，緊急迫降在馬爾他，經軍方與歹徒談判後，機上人員都平安獲釋，歹徒也棄械投降。
這2名歹徒自稱握有手榴彈，威脅要炸掉飛機，使飛機迫降在馬爾他，機上共有118名人員，其中7人是機組員、82名男性、28名女性以及1名嬰兒。
馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）在推特更新狀況指出，劫機犯釋放所有乘客和機組員後已下機投降，被搜身後遭到羈押，乘客和機組員全部安然無恙。
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