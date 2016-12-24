調查-你如何看待央視解說劉星宇批評京罵？北京新浪網 (2016-12-24 00:08)
劉星宇對「京罵」提出了指責
日期:12月23日消息，在CBA聯賽第20輪中，北京隊主場101-95戰勝新疆。比賽中，央視解說劉星宇在直播中直言不諱的批評了北京主場球迷的不文明罵聲。而這也讓「京罵」再一次成為了賽后熱議的焦點。
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對於劉星宇批評京罵的言論，你怎麼看？
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