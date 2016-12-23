SBL／6人得分上雙 富邦破百大勝達欣NOWnews今日新聞 (2016-12-23 22:51)
富邦23日出戰達欣，在洋將李恩（Liam McMorrow）陷入犯規麻煩的狀況下，本土球員挺身而出，全隊共6人得分上雙，創下SBL本季得分新高，以102比86贏球。
達欣開賽便打出一波7比0攻勢，富邦直到第一節剩下6分多鐘時才由林書緯、蔡文誠開胡，雙方你來我往、互不相讓，達欣在布拉（Sim Bhullar）半場便拿下10分13籃板的幫助下以41比37取得領先。
進入下半場比賽更加激烈，包提傑飛身閃過布拉雙手爆扣，布拉隨即要球撞開包提傑灌籃得手，引起現場球迷歡呼連連。在李恩陷入犯規麻煩的狀況下，富邦本土當自強，林書緯、洪志善三分接連命中，林孟學、宋宇軒也接連快攻得手，讓富邦反倒以4分領先進入決勝節。
隨著比賽進入白熱化階段，兩隊情緒也隨之高漲，達欣布拉、蘇翊傑在短短一分鐘內接連被判技術犯規，尤其蘇翊傑更連吞兩記，遭到驅逐出場，不僅讓達欣失去分數，也連帶影響到球員情緒，即便周儀翔飆分做出回應，富邦靠著張伯維倒數1分45秒投進三分球吃下定心丸，奠定勝基。
「本土洋將」蔡文誠拿下全隊最高20分，林書緯攻下16分，替補上陣的包提傑則打出至今在SBL生涯的代表作，全場攻下14分9籃板。
富邦教練顏行書賽後表示球隊知道無法阻止布拉在禁區的優勢，於是便利用速度頻頻攻擊布拉防守劣勢，球隊防守溝通良好，替補球員挺身而出更是一大收穫。
至於打出生涯最高分的包提傑則表示他一直都隨時做好準備，隊友彼此分享球權，讓他等到機會表現令人開心。
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