（中央社記者張謙香港2016年12月23日電）香港行政長官（特首）梁振英在宣布不競逐連任後，今天最後一次到北京述職，中國大陸國家主席習近平高度讚揚梁振英4年多來的施政，又肯定他「依法遏制『港獨』」。



習近平還說，香港主權移交即將步入20個年頭，「一國兩制」是一項全新的事業，出現新情況、新問題是正常的。



習近平下午在中南海接見梁振英，根據無線電視現場直播，習近平在發言中首先稱讚梁振英施政成果，並讚賞梁振英在「遏制『港獨』、依法處置街頭暴力活動等重大問題上，嚴格按照基本法、全國人民代表大會對基本法的解釋和特區法律辦事，維護了國家主權安全發展利益、香港經濟發展和社會穩定」。



習近平說：「中央政府對你和特別行政區政府的工作充分肯定。」



對於梁振英不久前宣布因為因家庭原因不參選連任特首，習近平說，北京中央尊重並理解他的決定。



他並指梁振英4年多來和特區政府全面準確貫徹「一國兩制」方針和基本法，為「一國兩制」事業和香港繁榮穩定做出了重要貢獻。



由於梁振英不再競逐連任，他的任期將於明年中屆滿，而這也是他最後一次到北京述職。習近平今天的談話，可說是北京高層對梁振英任內施政的定論。



香港主權轉移以來，連同梁振英共有3人出任特首，首位是董建華，其後是曾蔭權。董建華在第2任時中途下馬，曾蔭權則在結束任期後惹上官司。



雖然梁振英任期只有一屆，但相對於董建華和曾蔭權，他顯然獲得北京高層較高的評價。