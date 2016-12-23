（中央社記者李晉緯台北23日電）SBL龍頭達欣與追兵富邦激戰，富邦包提傑獨拿14分打出代表作，加上達欣末節接連被吹技術犯規種下敗因，富邦終場以102比86擊敗達欣，繼續獨居戰績榜亞席。



超級籃球聯賽（SBL）戰績排名前兩名的達欣、富邦之戰，今天在新北市的板橋體育館進行。



這場比賽達欣打出7比0開局，富邦李恩（Liam McMorrow）在早早吞下兩犯陷入犯規麻煩的情況下，讓達欣布拉（Sim Bhullar）縱橫禁區，與林宜輝各拿5分，富邦首節只能以12比17落後達欣5分。



次節富邦靠包提傑（T.J. Burke）4投3中攻下7分，他這節與李恩、蔡文誠合力拿下18分，率隊打出25比24攻勢，以37比41稍微縮小與達欣間的差距。



易籃再戰，包提傑延續次節手感強攻6分，富邦雙衛也再度發威，洪志善、林書緯聯手，三度在外線出手全部命中，帶領富邦打出27比19攻勢，在這節結束時反以64比60超前比數。



落後不多的達欣末節原仍大有反撲機會，無奈接連被吹技術犯規，讓教練邱大宗也沉不住氣，主控蘇翊傑更因此被趕出場，全隊士氣因此大為受挫。



富邦蔡文誠在這節拿下11分，林書緯進帳7分，張伯維、宋宇軒都貢獻6分，達欣即便有周儀翔攻下10分，布拉、呂濟而也分別拿下6分、5分，仍讓富邦這節打出38比26的強勢進攻，也為比賽定調，終場富邦以102比86擊敗達欣。



靠著球隊本季新高的102分，富邦擊敗龍頭達欣，戰績除重回獨居第2，也把與達欣間的勝差縮小。



富邦全隊6人達到兩位數，蔡文誠攻下全隊最高20分，林書緯有16分、6助攻表現，包提傑拿下生涯新高的14分，宋宇軒、李恩、張伯維分別獲得13分、10分、10分。



達欣今天有3人得分突破兩位數，其中周儀翔轟下全場最高23分，布拉有22分、20籃板的「雙20」成績，林宜輝則是貢獻17分。1051223