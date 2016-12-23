一文梳理利比亞飛機被劫持全過程北京新浪網 (2016-12-23 22:44)
路透社報導，馬爾他總理在推特上表示，一架利比亞客機可能在遭劫持后降落在馬爾他。
1、飛機在哪被劫持？
路透社援引馬爾他媒體報導，一架載有118人的利比亞空客A320客機遭劫持后降落在馬爾他。
2、飛機被誰劫持？
報導稱，機上有兩名劫持者。馬爾他總理表示，已經採取緊急措施。
3、都有哪些乘客？
馬爾他總理在推特上表示，被劫持的客機上共有111名乘客，其中包括82名男性，28名女性以及一名嬰兒。阿拉伯衛星電視台報導稱，機上的乘客中包括多名利比亞眾議院議員。
4、機上有中國乘客么
媒體稱，中國駐當地使館從媒體上了解到有關情況，目前尚不清楚具體飛機信息以及是否有華人是否在飛機上，大使館人員正在緊急和馬爾他政府有關部門了解情況，將會第一時間通報給國內有關航空部門。
5、提出了什麼要求
據外媒23日報導，利比亞客機劫機者要求從監獄釋放利比亞前領導人格達費之子。機上兩名劫機者威脅炸毀客機，其中一人攜帶手榴彈。也有媒體稱，機上一名武裝劫機者表示如果要求得到滿足，願釋放乘客。
6、最新進展
據法新社23日報導，馬爾他總理稱，劫持利比亞泛非航空客機的劫機者已經釋放109名乘客，此外也將釋放機組人員。另據報導，劫機者要求馬爾他提供政治庇護。
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