陸少年遭霸凌吞釘自殘 警：同學惡作劇中央社 (2016-12-23 22:28)
（中央社台北23日電）中國大陸江西省安福縣一名15歲國中生，疑似因長期受同學欺負，吞食異物自殺，送醫後在胃裡取出0.7公斤重的鐵釘等異物。但當地警方表示，經調查不存在明顯的毆打行為，可能只是惡作劇。
星島日報報導，15歲的小華是住校生，平日在學校裡生活。小華自初二起一直飽受班上2名同學欺凌，2人經常對小華摑巴掌、擊打頭部，甚至用棍毆打。
小華表示，自己早上在班上挨打，晚上回到宿舍也受欺負。「就是扔掉我拖鞋，還有撕爛我的被子，用我的枕頭擦腳，燒我的毛巾」。
因長期受到欺凌，小華情緒及精神出現異常。今年6月，小華突然在學校狂吐不止，校方將他緊急送醫，醫生從小華的胃內取出重達0.7公斤的異物，當中包括鐵釘、石頭及玻璃等。
小華事後向家人坦承，吞食釘子是企圖自殺，「喝點水吞釘子下去，有時候用紙包起來吞下去」。
小華的學校班主任表示，就有關情況曾經詢問涉及欺凌的同學，但2人否認，強調只是「鬧著玩，就是推一下推一下，有時候讓他買點東西。我們沒有打他，就是搞著玩一下」。
江西省安福縣金田鄉派出所所長事後表示，經過調查，不存在明顯的毆打行為。3人都是未成年學生，有時候可能是惡作劇。不過已經報請法制科以及局領導，正審核案件。1051223
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