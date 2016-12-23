【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】「咖啡是一種生活態度，喚醒失落已久的自在心靈！」位於新竹市香山區的「飛帆生活人文藝術咖啡」，是非一般的咖啡館，老闆曾從事攝影與教學，熱愛藝術，後來接觸咖啡，致力推廣咖啡道，帶給消費者好喝又能釋放心靈的咖啡饗宴。為迎接歲末新春的節日來臨，該店家推出「榮華富貴咖啡道禮盒」，以及聖誕節慶的咖啡組合，歡迎喜愛藝術與咖啡的朋友前來選購。飛帆咖啡表示，2017年他們將強力推動咖啡道，體驗的人數單次為10-20人，可以自行組團；每次將由飛帆心靈導師引導，從咖啡磨豆開始，濾沖泡、品味，心得分享等，完成一次次的咖啡之旅；並有店家自行設計的「榮華富貴咖啡道禮盒」，含咖啡道專用杯組及濾掛式咖啡包，杯具有元寶及如意2種可供選擇。而聖誕節慶限定的咖啡組合也同步發售中， 30入聖誕濾掛咖啡組售價1,000元，聖誕杯加購價199元（原價300元）；15入聖誕咖啡濾掛＋聖誕杯套組售價780元。飛帆咖啡補充，訂購聖誕咖啡滿3000元，再加送1只聖誕杯。關於「飛帆生活人文藝術咖啡」的創立背景，飛帆咖啡表示，該店是由飛帆心靈導師帶領的品牌，他之前是攝影師，拍攝作品之餘也進行教學，因為很喜歡拍攝飛行物及帆船，所以將店名取為「飛帆」。而最源頭的創店原由，是為了圓學生的夢，接下台北一家法式餐廳，也因此接觸到咖啡，開始學咖啡，同時發覺茶、酒、咖啡都是很棒的飲料，而且相互都可搭配，可以作很多的變化。茶葉有很棒的包裝，可以防潮、防走味；美酒也有各種酒廠專屬的包裝，只有咖啡好像沒有很精美的包裝及容器。約4年前老闆開始為咖啡找尋適合的玻璃容器，剛好有學生提到新竹市的玲瓏窯，於是來到新竹，發覺玲瓏窯窯主的認真與專業，因此開啟異業結盟的計劃，同時協助作一些流程上的改善；為了就近方便溝通，2015年10月來到中華路六段現址。也曾在台灣世博館設點。飛帆咖啡創立於2009年，當時曾參與台北市政府推動台北咖啡活動的創意咖啡比賽，當時以「榮華富貴」特調咖啡參賽，得到相當的迴響，被稱為能量咖啡，雖因客觀因素關係未列前茅，但是是唯一1支商品化的咖啡，而且是為了比賽而特別研發的咖啡。「飛帆生活人文藝術咖啡」全力推動藝術生活化、生活藝術化，並以關懷人類、愛地球為宗旨，喚醒失落已久的自在心靈，引領大家到心靈深處，看到自己、品嚐人生，因此推動咖啡道，並以12心情咖啡讓大家可以品味到世界各地好的咖啡。也推出24節慶限定咖啡，只於節慶前後推出，例如聖誕咖啡、春節咖啡、端午節咖啡等等，與當時節慶的心情有關，目前正推出聖誕節咖啡，歡迎咖啡同好前來品嚐。（圖／「榮華富貴咖啡道禮盒」為店家自行設計，含咖啡道專用杯組及濾掛式咖啡包。）