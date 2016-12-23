【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】慶祝聖誕節的同時也能輕鬆做公益！新竹小叮噹科學主題樂園特別舉辦「揪愛聖誕迎跨年」活動，12/24-12/25期間有機會與聖誕老人合影留念，12/24日平安夜當天現場還有喜憨兒烘焙坊的手作麵包義賣，捐發票還享門票優惠，捐越多，優惠越多，遊玩之餘也能幫助憨兒與獨居長者，歡迎爸爸媽媽周末假日帶著小寶貝前往小叮噹科學樂園歡度聖誕佳節。小叮噹科學樂園表示，園內聖誕、跨年活動「FUN」不完！12/24-12/25聖誕節2天戴紅色聖誕帽入園者，本人可獲得門票299元的專屬優惠價，12/23-1/18只要捐發票5張就享1人入園門票優惠320元，捐發票10張享2人入園門票640元，優惠以此類推。此外，除了聖誕節與元旦活動外，大小朋友還可趁此機會探索該樂園「北海道室內滑雪場」、歡樂科學館以及園區30多項科學遊樂設施，長知識、玩周末！（圖由新竹小叮噹科學主題樂園提供／新竹小叮噹科學主題樂園特別舉辦「揪愛聖誕迎跨年」活動，12/24-12/25期間有機會與聖誕老人合影留念，12/24日平安夜當天現場還有喜憨兒烘焙坊的手作麵包義賣，捐發票還享有超值門票優惠。）