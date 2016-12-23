高師大近鄉情怯 主場失常險勝台中科大中央社 (2016-12-23 22:30)
UBA公開男一級預賽第2階段23日在高雄開打，高雄師大在主場陷入苦戰，最後以78比75險勝台中科大。賽後球員圍在一起跳舞凝聚士氣。中央社記者李宇政攝 105年12月23日
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