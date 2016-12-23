















國內知名的當代傳奇劇場，時常獲得國際肯定，今年創團滿30周年的他們，將在剛落成的台灣戲曲中心，帶觀眾他們過去的經典作品。悠長婉轉的嗓音，搭配中國傳統樂曲，用京劇手法呈現出沙士比亞的經典原作，這樣中西合璧表演方式，讓當代傳奇劇場，屹立不搖三十年，創團始祖吳興國、回想起當年自己堅持創新，卻不被認同的心酸，仍是無限感慨。==當代傳奇劇場藝術總監 吳興國==早期肯定被指責被辱罵但是我覺得任何一個創新的事業剛開始總是會碰到這種瓶頸對我還講 我覺得我很勇敢這齣創團作品慾望城國，改編自莎士比亞四大悲劇之一的馬克白，曾多次受邀到世界各國演出，是劇團的經典之作，而另一齣改編自希臘經典的樓蘭女，則是由吳興國的好搭擋、京劇名伶魏海敏挑大樑，詮釋由愛生恨的樓蘭公主，殺害手足、子女，遺恨終生的悲劇。==京劇名伶 魏海敏==（樓蘭女)她整天就是以淚洗面所以你看我這個妝這是我們自己做的設計就是臉上有亮亮的就好像隱隱約約那個淚光一直流在臉上都沒有辦法擦乾走過三十個年頭，當代傳奇劇場在國內外都有相當成就，當時的不認同也都被吳興國的堅持給一一化解，現在中西合璧的新編戲曲，廣受好評，兩位花甲之前的京劇演員，仍堅守在舞台第一線，要將京劇繼續傳承下去。記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導