打破傳統框架 新京劇中西合璧獲肯定公視 (2016-12-23 00:00)
國內知名的當代傳奇劇場，時常獲得國際肯定，今年創團滿30周年的他們，將在剛落成的台灣戲曲中心，帶觀眾他們過去的經典作品。
悠長婉轉的嗓音，搭配中國傳統樂曲，用京劇手法呈現出沙士比亞的經典原作，這樣中西合璧表演方式，讓當代傳奇劇場，屹立不搖三十年，創團始祖吳興國、回想起當年自己堅持創新，卻不被認同的心酸，仍是無限感慨。
==當代傳奇劇場藝術總監 吳興國==
早期肯定被指責被辱罵
但是我覺得任何一個創新的事業
剛開始總是會碰到這種瓶頸
對我還講 我覺得我很勇敢
這齣創團作品慾望城國，改編自莎士比亞四大悲劇之一的馬克白，曾多次受邀到世界各國演出，是劇團的經典之作，而另一齣改編自希臘經典的樓蘭女，則是由吳興國的好搭擋、京劇名伶魏海敏挑大樑，詮釋由愛生恨的樓蘭公主，殺害手足、子女，遺恨終生的悲劇。
==京劇名伶 魏海敏==
（樓蘭女)她整天就是以淚洗面
所以你看我這個妝
這是我們自己做的設計
就是臉上有亮亮的
就好像隱隱約約那個淚光
一直流在臉上都沒有辦法擦乾
走過三十個年頭，當代傳奇劇場在國內外都有相當成就，當時的不認同也都被吳興國的堅持給一一化解，現在中西合璧的新編戲曲，廣受好評，兩位花甲之前的京劇演員，仍堅守在舞台第一線，要將京劇繼續傳承下去。
記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導
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