















冬天用保溫杯喝熱水，對一般人來說習以為常，但對視障者來說，無法感觸杯內溫度，其實是相當危險，正修科大電機系師生研發出護盲保溫杯，利用溫度感應，中英文報知溫度，十分貼心實用。想喝杯溫開水，用保溫杯來裝，不燙手還能避免降溫，對一般人相當實用，但對視障者來說，無法碰觸感溫，卻是潛藏的危機。==正修科大電機系學生 馬培鈞==當他靠近那個地方它感測到 就會有一個聲音出來說現在水溫多少它是用報水溫的方式來讓盲人知道杯子在什麼地方並且又可以得知現在水溫適不適合他喝幫助視障者解決喝水問題，正修科大電機系學生研發出"護盲保溫杯"，透過伸手感應，語音報知溫度，讓視障者安全喝水。==正修科大電機系學生 陳信廷==這邊是溫度感測溫度接收的地方然後這邊是無線充電接收器之後中間是偵測人體的然後這邊是喇叭同時貼心設想充電方式，使用最新流行的無線充電，解決視障者找插電孔的麻煩，而感應模組體積小，能適用在各類型的保溫瓶，不僅方便視障者，銀髮族長輩也能使用，幫助更多需要的人。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導