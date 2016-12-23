護盲保溫杯語音報溫度 保護視障者公視 (2016-12-23 00:00)
冬天用保溫杯喝熱水，對一般人來說習以為常，但對視障者來說，無法感觸杯內溫度，其實是相當危險，正修科大電機系師生研發出護盲保溫杯，利用溫度感應，中英文報知溫度，十分貼心實用。
想喝杯溫開水，用保溫杯來裝，不燙手還能避免降溫，對一般人相當實用，但對視障者來說，無法碰觸感溫，卻是潛藏的危機。
==正修科大電機系學生 馬培鈞==
當他靠近那個地方
它感測到 就會有一個聲音出來說
現在水溫多少
它是用報水溫的方式
來讓盲人知道杯子在什麼地方
並且又可以得知
現在水溫適不適合他喝
幫助視障者解決喝水問題，正修科大電機系學生研發出"護盲保溫杯"，透過伸手感應，語音報知溫度，讓視障者安全喝水。
==正修科大電機系學生 陳信廷==
這邊是溫度感測
溫度接收的地方
然後這邊是無線充電接收器
之後中間是偵測人體的
然後這邊是喇叭
同時貼心設想充電方式，使用最新流行的無線充電，解決視障者找插電孔的麻煩，而感應模組體積小，能適用在各類型的保溫瓶，不僅方便視障者，銀髮族長輩也能使用，幫助更多需要的人。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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