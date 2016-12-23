















已經申請文資審議的台中台鐵舊宿舍，不銹鋼大門被賊拆去賣，後來被警方查獲，不過文資審議要過，這些宿舍才能整理, 文資處解釋，目前連申請資料都還不齊全。賴姓男子推著手推車，上面還載著一個後重的不鏽鋼門板，巡邏員警發現可疑攔下盤查，並調閱監視器，才查出這片門板，原來是從台鐵舊宿舍拆下來的。==台中市立德派出所所長 陳舜堯==賴嫌以手持鐵槌的方式進入到這個台鐵廢棄宿舍復興路四段37巷這邊將這個鐵門拆下然後再自備這個手推車要將鐵門載運去變賣嫌犯一開始還辯稱門板是在路邊檢的，不過他的犯案過程全都被監視器拍下，而這棟廢棄的台鐵宿舍，就是八月初，文史團體極力擋下，才沒被台鐵拆除的該棟宿舍，但台鐵放任不管理，台中市文化局審議動作慢，當地民眾也看不下去。==民眾==事實上這個東西根本本來就是很好的東西好的東西沒有管理的話一定是到後來就是遊民進去尤其這是接近車站地方遊民最多嘛台中市文資處解釋，其實目前申請文資審議的提案單位，資料都還不齊全，已經多次展延要求補件。==台中市文資處秘書 簡惠華==11月25號這次的決議是有寫說如果(提案人)他兩個月後並沒有再提新的補充資料我們這個專案小組就會即刻解散今年8月4號，台鐵暫緩拆除後，文史團體已向文資處申請「暫定古蹟審理」，不過已經過了5個月的時間，這棟舊宿舍還是殘破的佇立在這裡，文資處表示，會再要求台鐵做好維護管理，避免再發生竊盜或破壞事件。邱植培 賴世杰 台中報導