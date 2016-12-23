台中台鐵舊宿舍波折多 大門竟遭竊公視 (2016-12-23 00:00)
已經申請文資審議的台中台鐵舊宿舍，不銹鋼大門被賊拆去賣，後來被警方查獲，不過文資審議要過，這些宿舍才能整理, 文資處解釋，目前連申請資料都還不齊全。
賴姓男子推著手推車，上面還載著一個後重的不鏽鋼門板，巡邏員警發現可疑攔下盤查，並調閱監視器，才查出這片門板，原來是從台鐵舊宿舍拆下來的。
==台中市立德派出所所長 陳舜堯==
賴嫌以手持鐵槌的方式
進入到這個台鐵廢棄宿舍
復興路四段37巷這邊
將這個鐵門拆下
然後再自備這個手推車
要將鐵門載運去變賣
嫌犯一開始還辯稱門板是在路邊檢的，不過他的犯案過程全都被監視器拍下，而這棟廢棄的台鐵宿舍，就是八月初，文史團體極力擋下，才沒被台鐵拆除的該棟宿舍，但台鐵放任不管理，台中市文化局審議動作慢，當地民眾也看不下去。
==民眾==
事實上這個東西
根本本來就是很好的東西
好的東西沒有管理的話
一定是到後來就是遊民進去
尤其這是接近車站地方
遊民最多嘛
台中市文資處解釋，其實目前申請文資審議的提案單位，資料都還不齊全，已經多次展延要求補件。
==台中市文資處秘書 簡惠華==
11月25號這次的決議是有寫說
如果(提案人)他兩個月後
並沒有再提新的補充資料
我們這個專案小組就會即刻解散
今年8月4號，台鐵暫緩拆除後，文史團體已向文資處申請「暫定古蹟審理」，不過已經過了5個月的時間，這棟舊宿舍還是殘破的佇立在這裡，文資處表示，會再要求台鐵做好維護管理，避免再發生竊盜或破壞事件。
邱植培 賴世杰 台中報導
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