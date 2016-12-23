蘭嶼鄉長:終止核廢貯存契約 不再協商公視 (2016-12-23 00:00)
台電承諾遷移核廢料、歸還蘭嶼安全乾淨的生存空間，卻一再跳票，蘭嶼鄉長今天開記者會，表示將停止台電的契約，並要求儘速遷移蘭嶼核廢料，未來將不再協商續租。
蘭嶼核廢料至今還找不到落腳處，台電原本預計2016年要舉行的放置核廢料選址的地方公投，也再度跳票，台電董事長14號質詢時更表示，無法承諾核廢料的遷出時程，因此蘭嶼鄉長特地北上表示，將終止台電核廢料貯存地的租賃契約。
==蘭嶼鄉公所鄉長 夏曼 迦拉牧==
我們要的是一個健康的環境
我們要的不是回饋金
要跟台電做一個
終止契約的一個動作
如果在這個時間內
如果我們台電沒有動作
當然我們會被迫
提出一些法律的告訴
一再強調不要回饋金，不再讓台電續租，只希望核廢料遷出蘭嶼，對此台電表示，已經規劃在無人島或準無人島興建集中式貯存場，可行性報告也已經上呈到經濟部，不過還是會繼續朝續約模式進行。
==台電發言人 林德福==
落腳的地方一定要 集中式貯存
推之後 有一個具體的地點跟期程
之前的話我們當然就是要很努力地
跟蘭嶼鄉的鄉民來做
非常積極的溝通 來爭取再續約
事實上，台電放置核廢料的續租合約早在103年就到期，不過兩年來談判都無共識，因此，蘭嶼鄉長表示，他們已經決定不在協商任何關於簽約續租的部分，台電若再不進行具體搬遷行動，未來將不排除提出告訴。
記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導
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