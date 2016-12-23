















蘭嶼核廢料至今還找不到落腳處，台電原本預計2016年要舉行的放置核廢料選址的地方公投，也再度跳票，台電董事長14號質詢時更表示，無法承諾核廢料的遷出時程，因此蘭嶼鄉長特地北上表示，將終止台電核廢料貯存地的租賃契約。==蘭嶼鄉公所鄉長 夏曼 迦拉牧==我們要的是一個健康的環境我們要的不是回饋金跟台電做一個終止契約的一個動作如果在這個時間內如果我們台電沒有動作當然我們會被迫提出一些法律的告訴一再強調不要回饋金，不再讓台電續租，只希望核廢料遷出蘭嶼，對此台電表示，已經規劃在無人島或準無人島興建集中式貯存場，可行性報告也已經上呈到經濟部，不過還是會繼續朝續約模式進行。==台電發言人 林德福==落腳的地方一定要集中式貯存推之後有一個具體的地點跟啟程這之前我們就是要很努力地跟蘭嶼鄉的鄉長繼續溝通來爭取再續約事實上，台電放置核廢料的續租合約早在103年就到期，不過兩年來談判都無共識，因此，蘭嶼鄉長表示，他們已經決定不在協商任何關於簽約續租的部分，台電若再不進行具體搬遷行動，未來將不排除提出告訴。記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導