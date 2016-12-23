比利時甲級足球聯賽安德烈治到捷特隊主場作客，兩隊一比一平手的情況下，第37分鐘，捷特的努廷克進攻時一個大跨步踩過對手伊提斯的腳，被裁判認定惡意攻擊，亮出紅牌，但這判決無法讓怒火中燒的伊提斯滿意，衝向努廷克準備出拳，被隊友擋下，雙方推擠叫囂；最後剩下10人的捷特2比3輸球。



上個月哥倫比亞空難造成71人死亡，其中巴西甲級足聯查比高恩斯19名隊職員罹難，這場空難生還的6人裡有4位足球員，其中一位足球員魯歇爾受邀參加巴西一場專為兒童謀福利的慈善足球賽，並擔任開球貴賓，對於已經罹難的隊友，至今仍感到心痛，也表示自己能奇蹟生還非常幸運，他希望能在六個月內重返球場。



阿根廷國家隊前鋒 "野獸" 特維斯跟兒時玩伴蔓席拉結婚了，今年32歲的特維斯說，13歲那年遇到蔓席拉就一直在一起，跟她在一起真的很快樂。現任波卡青年隊前鋒的特維斯，目前正在考慮接受中國上海申花隊的轉隊邀請，開出週薪61萬5000英鎊、相當於台幣2437萬的條件，如果談成，特維斯將成為世界最高薪的足球員。



記者 黃韻玲 報導



