（中央社記者陳政偉台北2016年12月23日電）聖誕節前夕，藝人張孝全及劉奕兒今天以白馬王子及公主形象現身派對，兩人浪漫互動。帥勁一流的張孝全說，自己第一眼會注意對方的眼睛，最欣賞懂事又有自信的女生。



超受台灣女性歡迎的日系眼妝品牌KISS ME花漾美姬，今天首度將美姬公主的世界搬到現實，重現夢幻國度的聖誕彩妝派對，除請到品牌大使劉奕兒以公主裝造型走紅毯外，更邀請品牌代言人張孝全以帥氣王子形象現身。



劉奕兒拿出準備好的花束獻給張孝全，兩人互動熱絡。才跟前女友分手後再度重回網友心中男神行列的張孝全受訪時表示，欣賞懂事的女生，說自己第一眼會注意對方的眼睛。他說，自信非常重要、最無法取代，自不自信就是看眼神。



28日即將度過33歲生日，張孝全透露以往生日都是和朋友一起過，今年則會和家人一起慶祝，也會許下「希望明年快快樂樂」的生日願意。



KISS ME花漾美姬表示，高達9成女性認為透過化妝能讓自己充滿自信魅力並受人喜愛，而高達7成的自信女性，在面對感情時也更願意把握機會。



KISS ME花漾美姬行銷經理吳彥貞說，眼妝是現在年輕美眉最重視的妝容，KISS ME花漾美姬從睫毛膏與眼線延伸至眉彩，拋出眼加眉「全眼妝」新概念。另外，在日本眉妝市場中銷售冠軍「Heavy Rotation」眉彩系列也在今年登陸台灣，不必再透過日本代購，台灣開架通路上架銷售。