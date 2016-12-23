（中央社台北23日電）包含中國大陸科學家在內的古生物學研究團隊在雜誌上發表他們的新發現─一種幼體長牙、成體無牙的恐龍。同時它們的食性也相應從雜食轉變成植食。這些發現可能成為鳥喙演化的重要線索。



新華社報導，這個研究成果發表在22日新一期美國「當代生物學」雜誌上。報導稱，這項研究是由中國大陸首都師範大學生命科學學院學者王爍及中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的學者徐星共同主導。



這批恐龍化石最早在2001年的新疆五彩灣地區發現，隔年他們在同一地點找到兩具保存幾乎完整的亞成年骨架。2005年，他們又找到12件骨架。



因為這些恐龍當初都是因掉入直徑2到4公尺的泥潭死亡而最終形成化石，它們於2009年被命名為「難逃泥潭龍」。



王爍說，研究團隊一開始都認為長牙的幼年個體和不長牙的成年個體屬於兩種不同的動物，它們似乎都屬於角鼻龍類。詳細研究化石時，研究人員發現它們在很多特徵上都一致，只有牙齒和其他一些個體發育特徵不同，因此感到困惑，進而解開謎題。



王爍表示，「牙齒在個體發育中丟失，這在現生動物裡雖不常見但也有不少例子，比如鴨嘴獸以及一些魚類。但這是首次在爬行動物當中觀察到這個現象」。



難逃泥潭龍標本最新分析顯示，它們的所有牙齒應該是在出殼後的第一年全部掉光的。剛出殼的幼體嘴裡至少有42顆牙，到半歲時這些牙只剩下34顆，到接近一歲時牙應該全部消失。



同位素證據顯示，在掉牙齒的同時，這種恐龍的食性也發生了劇烈變化。長牙的幼年個體是雜食性的，而不長牙的亞成年和成年個體則是植食性的。



王爍說，「這說明這種動物的消化系統甚至是代謝方式在個體發育過程中也發生了劇烈的變化，這正是我們接下來要回答的科學問題之一」。1051223