璞園手感不佳吞敗 裕隆戰績衝上第2中央社 (2016-12-23 21:23)
（中央社記者李晉緯台北23日電）SBL璞園今天命中率不佳，全隊僅林金榜拿11分達兩位數，反觀裕隆4人得分破十，最終以78比63獲勝，戰績追上富邦，並列聯盟第2。
超級籃球聯賽（SBL）裕隆、璞園之戰，今天在新北市的板橋體育館進行。比賽開賽後，呂政儒在三分線外5投4中獨拿12分，率領裕隆以25比18領先璞園7分。
次節璞園命中率偏低，裕隆則有周柏臣、胡凱翔靠百分百命中率分別攻下6分、5分，在這節拉出19比11的攻勢，也讓裕隆在上半場以44比29領先璞園15分。
比賽進入下半場，璞園命中率仍舊偏低，全隊僅林金榜3投2中拿下4分，裕隆則有賀夫（Herve Lamizana）、胡凱翔、周柏臣多點開花，合力拿下15分，這節打完裕隆以63比41拉開領先到22分。
末節璞園靠吳岱豪、柯旻豪各攻下6分帶領，在這節打出22比15攻勢，但裕隆終場仍以78比63勝出，戰績追上富邦並列第2。
裕隆今天有4人得分上雙，其中周柏臣攻下全場最高15分，賀夫有13分、18籃板的「雙十」演出，胡凱翔、呂政儒分別拿下13分、12分，璞園則僅林金榜拿下11分，得分達到兩位數。1051223
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