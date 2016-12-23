普京不替美大選背鍋:川普獲勝是因他懂社會情緒北京新浪網 (2016-12-23 21:18)
普京在俄羅斯總統答記者問上重申，自己不替美國大選背鍋，並且認為里根會為新當選總統感到高興，不認同奧巴馬的「里根氣得在棺材里打滾」說法。
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