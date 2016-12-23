SBL／生涯4000分即將達標 呂政儒平常心看待NOWnews今日新聞 (2016-12-23 20:56)
裕隆射手「男模」呂政儒在23日面對璞園的比賽中三分球8投4中，拿下12分，SBL生涯得分已累積3983分，距離4千分大關僅有17分之差。
呂政儒此戰第一節便連續命中四顆三分球，手感火熱讓人認為今日便可締造生涯里程碑，豈料之後出手皆未能命中，也讓球團準備的4千分達標看板還無法亮相。
賽後呂政儒笑著說：「我後來的出手也都覺得會進，但不知道為什麼就是進不了。」
呂政儒並表示自己真的不知道快要達到生涯4千分，自己一直都以平常心看待紀錄、完全不會在意，相較之下更滿意自己在本場比賽找回過往的出手感覺，他還開玩笑表示：「又不是拿到4千分我就不打球了。」
「我其實一直覺得自己很幸運，可以在聯盟打那久，也都獲得球團細心的栽培，才會有那麼多發揮的空間。」呂政儒如此表示。
呂政儒並強調球隊要贏球紀錄才有意義，同時也向球迷信心喊話：「我會盡快達標！」
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