▲義大「名堂哥」吳松蔚再飆5記三分彈拿22分，。（圖／大專體總提供）

第二階段、換另一場館，都難不倒「名堂哥」，吳松蔚一樣有名堂！23日三分球10投中5再拿22分，繼上月開幕戰飆6發得22分領軍贏台師大後，連兩階段首戰都火紅、手燙，搭配中鋒溫立煌上半場壓哨三分球、第三節爆扣，遠近通吃，義守大學79：48擊敗世新大學，在105學年度大專籃賽UBA公開男一級預賽開季4連勝，續站排頭，展現睽違兩年重返一級舞台的超high戰力、士氣，世新則吞4連敗，本季首勝得再等等。

開局稍掙扎，第一節22：16小贏，此後盡是義大天下，吳松蔚火燙手感帶動下，溫立煌二、三節的長投短灌，激起浪花外，第三節吳彥儒不讓專美，也飆進前場的超大號壓哨三分彈，義大連勝不斷，更意外

成了個人秀。

「名堂哥」說，也不知為何準頭不減，說穿了，就是出手有信心，希望一直保有這雙炙熱之手，替義大及自己最後一季UBA留下最棒的ending。

先發21分鐘得9分、4籃板、2火鍋的溫立煌說，生涯第一個壓哨球，是幾年前的「老四川」邀請賽，重要性當然不如今天的UBA正式球季，至於那個扣籃，姿勢及力道雖不很滿意，好歹沒失手且順利灌進， 博君一笑OK啦。

特別是溫媽媽、溫奶奶全程觀戰，讓他超有信心，更沒讓她倆失望，賽後媽媽、奶奶也與有榮焉。

主控陳昱翰4分、5助攻、6籃板，失誤也多達8次，他說，助攻、失誤比例欠佳，還好隊友爭氣仍順利贏球，希望重要場次比方25日對健行科大，失誤別再來攪局。

吳彥儒三分球2投2中，他說，國中時有投進過壓哨三分球，但不是重要大賽，還是今天較有成就感。

板凳出發的潘祥偉拿14分，另一兩位數得分者，他說，做自己該做的事，徐浩鈞9分、7籃板，羅建斌5分、7籃板，徐鉦順6分、5籃板。世新賴冠廷12分、11籃板「雙十」，陳建銘11分。