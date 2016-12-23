（中央社記者陳政偉台北2016年12月23日電）冬天冷風吹，想要使肌膚水噹噹，保養工夫不可少。本土醫美保養品牌因應現代人文明病，針對忽略的脖子、眼周部位的保養，還有以少見以「紅豆杉元素」為主打的保養品。



醫美保養品牌薇佳觀察，滑手機造成不少文明病，如肩頸痠痛、雙下巴、3C眼和火雞脖等，眼周及脖子產生的細紋會讓人感覺老化提早。



美安美學診所醫師張雪峰指出，脖子跟眼周這兩個部位最容易產生皺紋，油脂分泌較少、皮膚較薄和長時間維持同一個姿勢，再加上很多人保養時都會忽略脖子，小心輕熟齡時就洩漏老化徵兆。



薇佳使用生物纖維材質作為眼膜及頸膜材質，緊密貼合眼周、脖子，精華液可滲入到皺紋與皮丘深處，且產品添加三(月生)(月太)與六(月生)(月太)，有效協同膠原蛋白作用、撫平細紋，奈米級分子鎖住肌膚水分，保持彈力與緊實。



本土保養品牌如雨後春筍冒出，富益生技歷經30年發現台灣本土「紅豆杉原素」，成立杉之淬(SANTAXUS)團隊，進而創立同名品牌。日前發表市場上唯一以「紅豆杉元素」為主打的保養品，剛上市引起不少討論。



杉之淬從1986年起就投入心力研發紅豆杉幼苗的培植栽種，並從紅豆杉枝葉中萃取紫杉醇與紅豆杉酵素兩種原料，供醫學使用。



杉之淬表示，紅豆杉原素對肌膚細胞具有抗發炎與啟動癒合能力的作用，能有效提升肌膚保濕度、改善粗糙與暗沉，撫平細紋、恢復肌膚原有的彈性與活力。



在歷經3年超過千位消費者調查與回饋，杉之淬認為，添加5%珍貴的「紅豆杉原素」SANTAXUS黃金修護凝磚清潔系列，能夠深層淨化毛孔髒汙及老廢角質，溫和排除有害物質，讓平常即使因上濃妝而受損、發炎的問題肌膚，啟動肌膚深層自癒力、修補失衡造成的瑕疵。