（中央社台北23日電）中央通訊社評選出2016年國內十大新聞，總統蔡英文成為中華民國首位女總統、海軍誤射雄三飛彈、陸客遊覽車火燒造成26人罹難等重大事件皆有入榜。



2016年國內、國際、中國大陸十大新聞由中央通訊社評選產生，取材截至11月15日止。



國內十大新聞



一、中華民國第14任總統蔡英文、副總統陳建仁5月20日在總統府就職；蔡總統高舉右手宣誓後，從立法院長蘇嘉全手中接下中華民國之璽、榮典之璽，成為中華民國首位女總統。



二、海軍金江艦7月1日8時15分實施甲類操演時誤射雄三飛彈，貫穿高雄籍翔利昇漁船船身，造成船長黃文忠不幸死亡和3名船員受傷，震驚臺海。



三、鉅龍旅行社陸客團搭乘遊覽車7月19日中午12時57分在國道2號機場聯絡道往桃機方向往西2.8公里處，發生火燒車，車上包括24名陸客和臺籍司機、導遊無人倖免，共26人罹難，是近10年唯一全毀的大客車火災意外。檢方偵查終結認定是駕駛預謀自焚釀災，由於駕駛已死亡，不起訴處分結案。



四、兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行疑涉及洗錢，遭美國重罰新臺幣56.9億元，臺北地檢署8月分案偵辦。10月5日，前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆遭羈押禁見。



五、臺北市內湖區3月28日發生隨機殺人案，一名4歲女童「小燈泡」遭王姓兇嫌砍斷頭頸致死，震驚全國。王嫌5月23日遭檢方求處死刑並永久與社會隔離。



六、霸王級寒流1月23日至24日襲捲全臺，從臺中、苗栗、新竹、桃園等高山至林口丘陵，連平地的新北板橋、樹林、新店、中和等地紛紛飄雪。



七、海牙常設仲裁法院7月12日公布「菲律賓對中國」南海仲裁案結果，判定太平島是礁不是島，總統府發布新聞稿表示：「我們絕不接受，也主張此仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力。」



八、2016年起工時下降至每週40小時，前勞動部長陳雄文發布函釋刪除7天國定假日，但遭立法院不予備查。行政院6月21日公告2016年1月1日施行的勞工國定假日7天刪除案失效，勞工恢復7天國定假日。勞動部長郭芳煜宣布修改勞動基準法，並提出1例1休的修法草案。



九、阿曼籍漁船Naham 3號遭索馬利亞海盜綁架近5年，人質包括臺籍輪機長沈瑞章。沈瑞章等26名亞洲人質10月23日獲釋，沈瑞章先經中國大陸廣州，再於10月26日自廣州搭機返臺，入國門時他神情激動地表示很感動。



十、行政院長林全5月20日批出公文，對2014年3月太陽花學生運動126名被告撤回告訴乃論的刑事告訴。林全表示，太陽花學運訴求已普遍成為社會共識，立法院也針對訴求立法，凸顯學運正當性與社會共識。1051223