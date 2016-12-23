高師大近鄉情怯 主場失常險勝台中科大中央社 (2016-12-23 21:09)
（中央社記者李宇政高雄23日電）UBA公開男一級預賽第2階段今天在高雄開打，高雄師大在主場陷入苦戰，最後以78比75險勝台中科大。高師大教練徐耀輝賽後苦笑，球員太在意觀眾，表現荒腔走板。
105學年度大專籃賽（UBA）公開男一級預賽第2階段移師高雄，23至25日兵分兩路在高雄師大、義守大學進行。
高師大在自家面對本季首度參加一級的台中科大，上半場陷入落後，下半場楊連政的快攻加上三分彈終於把比分追平，接著以55比54領先進入第4節；第4節雙方分數依舊糾纏，最後42.2秒，台中科大三分球失手，高師大最後78比75險勝。
「我們沒有主場優勢。」高師大教練徐耀輝無奈地說，球員太緊張，投不進就改從防守做起，下半場才些許好轉。
回到南台灣，高師大先闖過台中科大，接下來面對明道大學和康寧大學，徐耀輝希望大家正常發揮，這3場都要拿下來，對接下來的比賽才有利。1051223
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