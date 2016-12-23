大樂透中獎號碼08，23，28，38，41，42 特別號30中廣新聞網 (2016-12-23 21:10)
大樂透開獎，中獎號碼08，23，28，38，41，42
特別號30
今彩539中獎號碼06，08，20，32，37
三星彩正彩號碼889
四星彩正彩號碼0543
提醒您以上號碼僅供參考，以台彩公司正式公告為準
(開獎日期12月23日)
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