isCar！Mercedes Benz 藉由E Class 出色的科技智能鎖定市場領導地位，但為取得壓倒性的勝利方程式，甫於國內市場引進 E Class Estate！Mercedes Benz 新世代科技「Intellient Drive 智慧駕駛輔助系統」展現出絕佳的智能表現，但可惜國內市場卻僅有機能性一般的轎車產品搭載使用，如今隨著 E Class Estate 正式在臺發表，Mercedes Benz 終於能提供消費者「智能」與「機能」兼備的「雙能車款」！

Mercedes Benz 新世代 E Class（W213），藉由品牌當代美學設計語彙，打造出摩登、科技、優雅的家族化面貌，正式進入品牌新世代家族陣列，完整補強品牌陣容戰力！然而，除了設計出眾之外，W213 世代 E Class 亮眼之處莫過於搭載品牌引以為傲的「Intellient Drive 智慧駕駛輔助系統」，提供超越代科技的先驅面貌！如今，臺灣賓士應對國內市場消費者期待，引進五門旅行車款 E Class Estate，提供同時擁有「智能」與「機能」的最佳選擇，也再一次拉開與宿敵 5 系列的差距！

全新 E Class Estate 在與 Sedan 車型相仿的車頭樣貌之下，加入狹長卻優雅的五門車體架構，使其車輛機能性劇增到 1,820L 的驚人度量！大幅提升的行李容積來自於略微增長為4933 × 1852 × 1475mm的車身尺碼，以及三艙減為兩艙的車體結構，提供最佳空間機能。而國內市場搶先引進之 E Class Estate 著上 Avantgarde 外衣，提供尊榮豪華與動感性能合而為一的氣質，加上 LED 頭燈與十幅式 17 吋規格鋁圈，展現出身為豪華品牌領導者應有樣貌。

而座艙內承襲品牌新世代設計主軸，透過大尺寸螢幕所提供的科技感，堆疊出「明日智，今日能」的主題氛圍！而為求臻至完美的質感表現，座艙內部採用大量的 Artico 材質包覆內裝與座椅，而與駕駛最緊密接觸的方向盤更是使用 Nappa 頂級真皮材質包覆，再交叉使用鋁質飾板追逐科技跑格。但不管質感再好、跑格再顯著，都比不上 8.4 吋高解析度螢幕的視覺重心！而在此之下更有出色的多媒體播放、藍芽介面與高傳真音響系統以及環景照明所構築出的豪華科技乘坐饗宴。

臺灣賓士針對國內市場規劃之 E Class Estate 動力陣容，同時涵蓋汽油、柴油兩種動力來源，並以E200 與 E200d 樣貌示人。E200 透過 1,991 c.c. 排氣量渦輪增壓引擎提供動力，並可發揮 184hp 最大馬力（5,500 rpm）與 30 Nm 最大扭力（1,200-4,000 rpm），可在 8.1 秒完成百公里加速，並有 231 km/h 的極速表現；至於，E200d 的1,950 c.c. 渦輪增壓柴油引擎，徹底展現出柴油優勢，提供194hp 最大馬力與 40 Nm 扭力（1,600-2,800 rpm），並有超越汽油引擎表現的 7.7 秒百公里加速性能，極速表現也達到 235 km/h，而兩種動力皆透過 9 速自排變速箱傳遞動力。此外，E Class Estate 所提供的兩種車型，都將 Agility Control 車高降低舒適行懸吊系統，展現兼具視覺感官與道路適應性的身段。

Mercedes Benz E Class Estate 目前已經開始正式向外接單，不論是 E200 或 E200d 車型皆以 275 萬的售價進行販售，並且也已經有消費者搶先下訂，近期便會開始交付消費者，相信很快就可以在道路上見到這輛兼顧「智能」與「機能」的科技美型旅行車！