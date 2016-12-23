isCar! 接替G37成為Infiniti雙門轎跑一哥的Q60，自2016年1月的底特律車展正式登場後，以全新家族化設計語彙以及新世代渦輪增壓引擎上身，迅速擄獲全球車迷的目光!台灣車迷也不用苦等太久，總代理表示明年第二季正式發表，2.0t、3.0t兩種動力規格同時引進，接單價新台幣209萬元起，並於今日搶先展出3.0t Red Sport。

此次現身的Q60為3.0t Red Sport車型，性能血統承襲自「東瀛戰神」Nissan GT-R，搭載相同VR系列的動力心臟，2,997cc的V6引擎在雙渦輪增壓系統的加持之下，能夠榨出400hp/6400rpm的最大動力以及48.5kgm/1600rpm的最大扭力，高效的表現也榮登美國汽車雜誌《WardsAuto》所評選的2017年年度十大最佳汽車引擎之一，強悍的性能輸出在跑車化七速手自排的搭配下，讓Q60 3.0t Red Sport 0~100km/h加速僅需5秒即可達成。至於同時導入的Q60 2.0t車型，則是搭載1,991cc的渦輪增壓四缸引擎，功率輸出則為208hp/5500rpm、35.7kgm/1500rpm，兩種動力皆搭配七速手自排，屆時引進國內則僅提供後輪驅動設定。

Q60與四門房車Q50基於相同平台打造，4,800X1,820X1,445mm的車身尺碼與2850mm的軸距都如出一轍，但3.0t Red Sport車型搭載的245/40 R19失壓續跑胎、前四後二煞車卡鉗以及雙門轎跑的外型設定，讓跑味明顯較Q50濃厚許多，且充滿肌肉線條的流線外型不只好看而已，風阻係數也達到0.28 Cd的絕佳表現。

內裝鋪陳則與Q50相似，但為了突顯Q60的跑格，原廠也為其增添碳纖維飾板，不過確切內裝鋪陳、配備，還得等到明年發表時才會正式定案，但在科技方面，則確定會有Infiniti drive多模式行車控制系統，高達336種操駕設定模式，提供完全個人化的駕馭體驗；而Safety Shield行車主動安全科技則讓Q60擁有比BMW 440i、Mercedes-AMG C43、Lexus RC 350F Sport等同級對手更完整的安全防護。