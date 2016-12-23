isCar! 福斯商旅的Clalifornia車系一直都以寬廣車室空間、豐富空間機能性廣受露營玩家歡迎，如今隨著旗下Transporter進入T6世代，全新的露營車型California Beach也順勢誕生，於今日在台登場，搭載手動式升降車頂帳篷、2.0L TDI引擎以及MCB二次碰撞預煞系統等眾多配備，售價198.9萬元、限量75輛登場。

空間機能性則是露營車款基本要求，更是California Beach最大賣點，備有手動式升降車頂帳篷，只要一推開即可享有雙人舒適床位，高度更可讓成人以坐姿居高臨下飽覽美景。而車艙空間內的可拆式無段式滑軌系統，除了能夠輕鬆改變空間配置外，還可將2人座長椅折疊後即可變為1.5m寬、2.0m長的寬敞平整空間，化身舒適臥艙。

另外在露營車不可或缺的戶外機能，也是California Beach的強項，可供戶外使用的多功能摺疊桌與兩張折疊椅，可妥善收藏於車門與尾門，不佔過多車室空間，車外更設有伸縮式車側遮陽棚讓戶外休閒不受天候限制，外接充電接頭可讓各項行動裝置或是露天電影院不斷電，乘客艙內也有220V電源可供使用。

內裝部分California Beach維持福斯商旅一貫質感，包括三幅式多功能真皮包覆方向盤、「Composition Media」音響系統以及6.33吋TFT觸控彩色顯示螢幕都沒缺席，更可透過APP-Connect手機多媒體功能連結智慧型手機以及藍芽免持裝置，影音內容還可透過6個高傳真環艙音效揚聲器完整傳達，讓旅途中也能饒富趣味。

而California Beach搭載全新2.0TDI動力，擁有148hp/3,250rpm的最大馬力，34.7kgm峰值扭力則可自1500rpm湧現，並持續至3000轉，扭力高原式設計讓California Beach能夠輕鬆應對各種路況。搭配七速雙離合器自手排變速系統，在保有輕快油門反應同時，亦能透過多檔位安排為高速巡航提供極佳油耗，此外Start and Stop引擎自動啟動/熄火系統，也能夠幫助節能表現。

安全性也是California Beach另一大重點，標配ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖定煞車系統、TCS循跡控制系統、ASR加速循跡控制系統及自動防眩車內後視鏡外，同時配有MCB二次碰撞預煞系統，當發生意外事故碰撞時自動煞車系統會啟動，並減速至10km/h，降低再次撞擊而造成二次傷害的可能，讓你安全的抵達至任何目的地。