



2017 年台北新車大展於今日 (12/23) 假台北世貿一館正式揭開序幕，國際富豪汽車再次將斯堪地那維亞設計思維，以全新 Volvo Retail Experience 北歐旗艦展示中心的元素移植至 VOLVO 展區，顯現以客戶需求為核心之銷售體驗與尊榮服務感受，並於現場正式發表專為層峰人士打造之頂級 LSUV - Volvo XC90 T8 Excellence，更同步展出全新奢華旗艦房車 The New Volvo S90，引領 VOLVO 旗下豐富產品陣容，偕同四位氣質出眾的凱渥名模廖奕琁、鄒寧恩、陳郁安、陳奕穎，組成「北歐名伶」，以優雅舞姿盡現北歐人文薈萃的極致感官饗宴。此外，國際富豪汽車為了回饋長期支持 VOLVO 的車迷朋友們，特別於車展期間推出限時購車優惠，歡迎所有車迷朋友蒞臨台北世貿一館 VOLVO 展區，把握最佳賞車及購車時機。

搭載 Plug-in Hybrid 複合動力科技 Volvo XC90 T8 Excellence 體現綠能未來承諾

堅持「以人為核心」的設計理念，安全是 VOLVO 汽車的最高造車指導原則，VOLVO 將安全防護觀念的觸角從車內乘員，延伸到保護車外用路人的安全，並願景於 2020 年之前，達到沒有人員因為乘坐 VOLVO 汽車而喪生或受傷；此外，VOLVO 汽車也致力打造出全球車壇獨創的健康無過敏源車室，更審慎檢視產品生命週期的每一環節，讓每款 VOLVO 汽車全車有高達 85% 的質材皆可回收再利用，盡可能減少對自然環境的影響。為落實以人為本、友善環境的永續經營承諾，VOLVO 汽車預計於 2019 年推出品牌第一款量產 EV 純電車款，並訂定西元 2025 年於全球完成銷售一百萬輛電動汽車的目標，為此逐步建構具備先進電能動力科技的各式 VOLVO EV 與 Plug-in Hybrid 綠能車款。而專為層峰人士打造之頂級 LSUV - Volvo XC90 T8 Excellence 正是採用先進智慧 Plug-in Hybrid 插電式複合動力系統，以兼具性能、節能、環保的三重優勢，完美展現 VOLVO 科技工藝的成熟與極致，回應全球對未來綠能移動的潮流。

同樣採用 VOLVO 汽車自主研發的 SPA 創新矩陣底盤平台為基礎，XC90 T8 Excellence 所搭載的 T8 Twin Engine 動力系統是由一具 2.0 升四缸機械/ 渦輪雙增壓的汽油引擎負責前驅動輪，後驅動輪則由電動馬達負責，創造高達 407 hp 綜效馬力及 65.3 kgm 最大扭力，0~100 km/h 加速為 5.6 秒，同時每公里二氧化碳排放量僅 49 公克；T8 Excellence 同時還標配可調式氣壓式懸吊控制系統及 Four-C 個人化行車模式，更可依照駕駛模式自動切換最佳抓地力的四輪傳動系統。於一般道路駕駛時採後輪傳動，在路況允許下可進行純電動行駛，電動續航力高達 36.6 公里，不僅提供安靜的車室空間，更是零汙染排放的綠能 LSUV 車款指標。

後座買家新選擇 為層峰人士量身訂做的北歐奢華氛圍

專為層峰人士品味需求打造的 XC90 T8 Excellence 融合大器俐落的外觀線條，並於 B、C 柱換上亮銀飾板、車門下方飾板結合 Excellence 專屬字樣與車尾銘牌，搭配 21 吋鑽石切割鋁圈，打造頂級 LSUV 氛圍。內裝則以體現溫潤舒適如家的質感為主軸，以北歐斜紋胡桃木嵌飾，配備有世界頂級水晶之稱的瑞典百年品牌 Orrefors 手工生產的水晶排檔桿、特製水晶杯架、對杯組及後座冰箱附照明功能；同時選用英國音響權威品牌 Bowers & Wilkins 多媒體音響系統，結合後座中央扶手內建環繞共全車 20 支揚聲器與 iPad 固定座，以頭等艙尊爵感官享受重新定義世人對頂級豪華 LSUV 的想像。

除了標配四區恆溫空調與 CleanZone 純淨車室科技外，XC90 T8 Excellence 更增加了離子空氣清淨機，釋放出的離子可吸收水分子、灰塵和煙霧顆粒，進一步淨化車室空氣；搭配頂級 Excellence Nappa 透氣真皮舒適型座椅兼具全車四座電動調整功能附側邊支撐、腰靠、腿部延伸及冷熱通風功能，而獨立後座更結合背部按摩功能，透過後座專屬 4.5 吋觸控螢幕即可進行操作，還能整合前排座椅前後縱向調整、後座加熱/ 冷熱通風、後座座椅按摩/ 側面支撐/ 腿部支撐和腿部延伸調整、置杯架保溫及冷藏功能，讓全車乘員都能享受舒適的乘坐品質，體驗總裁級的豪華移動行宮氛圍。

集 VOLVO 最新綠能動力科技與豪華車室配備於一身的 XC90 T8 Excellence，在安全科技配備上亦標配第二代 Pilot Assist 半自動駕駛輔助系統，讓高速公路的旅程更為輕鬆寫意，搭配 City Safety 都會安全防護系統與 Run-off Road Mitigation 衝出路面安全防護與輔助系統，更能大幅降低人為疏忽造成意外的可能，讓全車乘員在先進安全科技防護下，安心沉浸在 XC90 T8 Excellence 座艙的豪華氛圍中，細細品味各項舒適配備與匠心獨具的斯堪地那維亞設計美學。

VOLVO 豐富車款陣容與「北歐名伶」聯袂登場 盡現北歐極致感官饗宴

國際富豪汽車將於台北車展展出 XC90 T8 Excellence 與充電裝置，更同步展示月初甫上市的全新豪華旗艦房車 The New Volvo S90，引領旗下豐富產品陣線，包含 V40 時尚五門掀背車、V60 運動旅行車、S60 四門轎跑車、V60 Cross Country 跨界休旅車、XC60 豪華休旅車與 XC90 奢華旗艦 LSUV；同時也展出搭載獲得美國《WardsAuto》評選為 2017 年度最佳十大引擎之一的 Volvo V60 Polestar 與 Polestar 賽道級性能套件，顯現 VOLVO 兼具豪華、動感、性能、休閒生活等多元風貌，引領未來車壇趨勢。

另外，更特別邀請擁有多次海外舞蹈及戲劇演出資歷的廖奕琁、時尚品牌活動經驗豐富的鄒寧恩、陳郁安、陳奕穎四位氣質出眾的凱渥名模組成「北歐名伶」，以優雅舞姿偕同現場豪華車款展出陣容帶來精彩表演，盡現北歐人文薈萃的極致感官饗宴；現場車迷朋友們於每日舞台活動期間參與互動問答遊戲即可有機會獲得 VOLVO 北歐精品，歡迎所有車迷朋友們親臨 VOLVO 展區。

國際富豪汽車推出車展限定購車優惠 原廠北歐精品與套件優惠同步實施中

兼具豪華與安全領導地位的首席指標品牌 VOLVO 汽車，以今年九月份發表 V60 Polestar 全天候豪華性能跑旅，完整強化品牌性能形象，不僅為同級品牌性能車款之最、具備完整競技級規格，更以原廠性能品牌之姿，提供高性價比售價與完整保固，吸引國內性能買家青睞，並於正式發表後兩個月即完售 10 輛配額；2017 年國際富豪汽車為滿足廣大車迷朋友，積極向原廠爭取，更率先取得 2017 上半年度之 5 輛配額，將再次以性能魅力引爆國內車迷熾熱的心！

為了回饋長期支持 VOLVO 的車迷朋友們，國際富豪汽車特地於車展期間推出「雙重購車優惠」，針對深受年輕消費族群青睞的 V40、V40 Cross Country、V60、S60、XC60等部份車型提供免費升級價值 15 萬元之安全旗艦配備、加價 2-3 萬元升級價值 17 萬元 R-Design 旗艦配備、或加價 8 萬元升級價值 12 萬元 Polestar 性能套件；全新豪華旗艦房車 The New Volvo S90 與 XC90 奢華旗艦 LSUV 車系皆能享有 150 萬元 50 期 0%利率之車展超值購車優惠。此外，車展期間升級全車系外觀套件、內裝配件及 Polestar 賽道級性能套件升級可享最低配件 75 折優惠，提供 VOLVO 車主們更多樣、豐富的升級選擇；現場亦精心呈現各式 VOLVO 精品，並於車展加碼推出限定品項 4 折起之精品優惠；同時，精品消費單筆滿額 3,000 元即可獲贈 VOLVO 麋鹿運動毛巾乙條。國際富豪汽車推出多項購車與精品優惠，歡迎親臨 VOLVO 展區賞車及參觀選購，如欲了解更多詳細 VOLVO 車展訊息，敬邀造訪 VOLVO 汽車官網 VolvoCars.com.tw 查詢相關車展活動資訊。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』