



2017台北新車大展今日於世貿一館盛大開幕，展出一系列全新設計車款，引領民眾進入高科技車種世界！

全新A4 allroad quattro外觀承襲經典家族流線身形，搭載2.0升直列四缸渦輪增壓引擎，結合輕量化車體技術與卓越的引擎科技，創造出色高效能動力表現。

融合優雅 動力表現的BMW 7系列豪華旗艦房車，將「Driving Luxury」 的真意，表現在每吋細節之中，它比起上一代，除了外觀設計上的不同之外，最大的優勢就是它使用了Carbon Core，就是碳纖維的車體，減重比上一代來到了一百三十公斤；裏面除了採用全部真皮的內裝之外，還有最厲害的iDrive系統，還有它的手勢功能的控制，以及360度環景功能都是非常的實用、厲害。

新世代E-Class Estate完全承襲E-Class車型，展現品牌當代美學，高效能動力系統，豪華與智能科技風範；E-Class Estate這次在Intelligent Drive 智慧駕駛的這個功能性，不管是在防撞系統或是自動駕駛系統，或者是說停車自動輔助功能，都可以看得到；而這次搭載的是AVANTGARDE的外觀，在輪框的部分，搭載的是17吋的鋁圈輪框，更顯得非常的霸氣。

專為層峰人士品味需求打造的，XC90 T8 Excellence融合大器俐落的外觀線條，重新定義世人對頂級豪華休旅的想像，整台車除了整個非常高規的配備等級以外，性能也非常的突出，環保的效益表現也非常的好，無論要奢華、要環保 、要多功能或實用性等都在這台車上面，所以在這個大型的豪華休旅車裏頭，是非常具有競爭力。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』