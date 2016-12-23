SBL／防守策略成功 裕隆壓制璞園取勝NOWnews今日新聞 (2016-12-23 20:35)
SBL超級籃球聯賽23日首戰由裕隆對戰璞園，裕隆此役賽前防守策略成功，讓璞園全場命中率僅3成出頭，加上自家射手狀態回溫，終場便以78比63拿下勝利。
「男模」呂政儒開賽手感便相當火熱，連續投進4顆三分球，幫助裕隆首節打完就取得25比18領先，次節周柏臣、胡凱翔挺身而出，璞園則彷彿籃框加蓋，單節命中率不及3成，讓裕隆半場便取得44比29領先。
進入下半場璞園依舊找不到準心，戴維斯（Quincy Davis）因身體不適下場後更讓周柏臣和賀夫（Herve Lamizana）在禁區逞凶，周柏臣在成功封阻對手後還激情吶喊，展現強烈鬥志，裕隆在第三節將比分拉開至20分以上，就此讓比賽定調。
裕隆以周柏臣攻下15分最高，他還抓下9籃板送出4記火鍋，賀夫則有13分18籃板4火鍋的表現，2人聯手宰制禁區。射手呂政儒最後進帳12分，胡凱翔也有13分表現。
璞園以林金榜拿下11分最高，戴維斯僅出賽16分鐘，拿下8分9籃板，總教練麥班達表示「Q」因為感冒的關係身體狀況相當不理想，在分數被拉開的情況下繼續讓他在場上沒什麼意義，不如讓他好好休息。
裕隆總教練魏永泰賽後表示，球隊在賽前便有針對璞園進攻擬定防守策略，很滿意鋒線的防守意識有達到教練團要求，同時也很開心呂政儒找回出手感覺：「政儒終於回來了！」
另外魏永泰也特別點名周柏臣，表示他是目前全隊最辛苦的球員，不僅要防守敵隊洋將，還要及時幫外圍補防、衝搶籃板，相當盡責也相當令人滿意。
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