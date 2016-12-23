中華職棒／感謝支持 林益全要與球迷同樂NOWnews今日新聞 (2016-12-23 20:36)
林益全為感謝所有「益家人」這一年對他的支持，特別利用季後休兵的空檔，舉辦2天1夜的親子棒球冬令營，24日先前進台中洲際球場，球迷不必像球季期間只能坐在看台上，可以踏上職業級的球場，進行「慢速壘球賽」、「樂樂棒球賽」、「棒球趣味競賽」、「壘球擊遠大賽」與「球場卡麥拉」等活動。
有別於一般球迷會，林益全為了讓球迷體驗職棒球員登場的滋味，每個球迷上場時，球場大螢幕會秀出特別製作的個人照片，播放專屬出場音樂，並搭配職棒球團的DJ介紹出場，絕對很有職棒球員的感覺。
25日林益全還要帶著球迷一起前往位於台中市潭子區的「大木塊生態農園」（臺中市潭子區大富路一段104號），除了接近大自然，也安排「烤肉餐會」、「創意食神大賽」、「闖關遊戲」，以及摸彩與頒獎典禮活動，最後還有林益全簽名會，讓所有參加活動的球迷都能滿載而歸。
林益全希望藉由這兩天一夜的親子棒球冬令營活動，表達他對死忠球迷的感謝，同時也能凝聚「益家人」的向心力，在球隊明年變身成富邦悍將後，能繼續「全心全益」支持林益全。
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