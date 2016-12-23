外媒:劫機者同意放下武器 釋放機上118人北京新浪網 (2016-12-23 20:52)
中新網12月23日電 據利比亞媒體23日報導，遭劫持利比亞客機上兩名劫機者同意放下武器，釋放機上118人。
利比亞泛非航空(Afriqiyah Airways)一架載有118人的客機遭劫持，目前該客機已經降落在馬爾他。攜帶手榴彈的劫機者自稱是格達費的支持者；劫機者稱如果他的要求得到滿足，他願意釋放所有乘客。
有媒體稱，劫機者要求從監獄釋放利比亞前領導人格達費之子。
據報導，這架A320客機上載有118人，有111名乘客和7名機組人員。客機原本是利比亞國內航班，原定從利比亞塞卜哈飛往位於地中海的的黎波里。劫機者控制客機，並要求客機飛往馬爾他。目前，客機已經在馬爾他降落。
有消息稱，機上兩名劫機者威脅炸毀客機，其中一人攜帶手榴彈。也有媒體稱，機上一名武裝劫機者表示如果要求得到滿足，願釋放乘客。
馬爾他國際機場證實，該機場目前確有「非法干預」(unlawful interference)。
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