LG雙子星23日與36歲左投奉重根再續2年合約，合約總值是15億韓圜（約新台幣4329萬元）。

奉重根有大聯盟資歷，2002年至2004年效力勇士、紅人隊期間，曾在大聯盟出賽48場、4場先發，投78.1局，戰績7勝4敗1救援、防禦率5.17，2007年回到韓職之後即加入LG雙子星隊。

奉重根曾多次代表韓國隊參加重要的國際賽事，如2006年及2009年經典賽（WBC）、2008年北京奧運，2010年廣州亞運、2014年仁川亞運等。

奉重根2012年至2014年曾轉任LG雙子星隊的「終結者」，表現相當稱職，但近2年表現下滑，本季先發、後援兩頭跑，出賽19場、5場先發，投36.1局，戰績1勝0敗2中繼、防禦率4.95。

雖然奉重根已經36歲，但LG雙子星仍對他有信心，因此再與他續約2年，希望他未來2年仍可在LG隊扮演著精神領袖的角色。