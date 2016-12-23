韓職／LG雙子星與奉重根續約2年NOWnews今日新聞 (2016-12-23 20:53)
LG雙子星23日與36歲左投奉重根再續2年合約，合約總值是15億韓圜（約新台幣4329萬元）。
奉重根有大聯盟資歷，2002年至2004年效力勇士、紅人隊期間，曾在大聯盟出賽48場、4場先發，投78.1局，戰績7勝4敗1救援、防禦率5.17，2007年回到韓職之後即加入LG雙子星隊。
奉重根曾多次代表韓國隊參加重要的國際賽事，如2006年及2009年經典賽（WBC）、2008年北京奧運，2010年廣州亞運、2014年仁川亞運等。
奉重根2012年至2014年曾轉任LG雙子星隊的「終結者」，表現相當稱職，但近2年表現下滑，本季先發、後援兩頭跑，出賽19場、5場先發，投36.1局，戰績1勝0敗2中繼、防禦率4.95。
雖然奉重根已經36歲，但LG雙子星仍對他有信心，因此再與他續約2年，希望他未來2年仍可在LG隊扮演著精神領袖的角色。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》