【楊以諾 苗栗】

第二屆台灣航空模型嘉年華會24日將在苗栗市舉行，來自全台各地的多位飛行好手，特地先到場熟悉場地，當噴射機的聲音劃過天際，就像真實的戰鬥機一樣，翱翔在天空，為年度盛事進行暖身。

F-16就降落在苗栗市河濱公園，讓不少民眾嘖嘖稱奇，其實這些都是仿真的模型飛機，不論是空中迴轉還是720度翻轉，各種高難度動作完整呈現，不但讓觀眾看得過癮，玩家們也很有成就感。

模型飛機玩家：「因為這個沒人在裡面，所以跟有人在裡面是不一樣的，任何特技都可以做得出來，甚至比實際還多，另外就是自己動手把它弄完，可以升空那個感覺很棒。」

主辦單位表示，苗栗市河濱公園是全台西部唯一合法場地，同時也擁有300公尺飛行跑道，所以今年再度邀請同好們，在苗栗市舉辦第二屆航空模型嘉年華。

台灣航空模型嘉年華會活動策劃執行長 徐永俊：「這次集結台灣所有飛行同好，一起在這邊表演，表演給我們台灣的觀眾看。」

這次嘉年華會預計週末正式登場，將有超過300架次飛機參加，還有特技直升機表演，要讓鄉親再次感受噴射氣流，劃破天際的震撼魅力。