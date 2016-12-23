航空模型嘉年華會 飛行好手參與盛事客家電視台 (2016-12-23 21:10)
【楊以諾 苗栗】
第二屆台灣航空模型嘉年華會24日將在苗栗市舉行，來自全台各地的多位飛行好手，特地先到場熟悉場地，當噴射機的聲音劃過天際，就像真實的戰鬥機一樣，翱翔在天空，為年度盛事進行暖身。
F-16就降落在苗栗市河濱公園，讓不少民眾嘖嘖稱奇，其實這些都是仿真的模型飛機，不論是空中迴轉還是720度翻轉，各種高難度動作完整呈現，不但讓觀眾看得過癮，玩家們也很有成就感。
模型飛機玩家：「因為這個沒人在裡面，所以跟有人在裡面是不一樣的，任何特技都可以做得出來，甚至比實際還多，另外就是自己動手把它弄完，可以升空那個感覺很棒。」
主辦單位表示，苗栗市河濱公園是全台西部唯一合法場地，同時也擁有300公尺飛行跑道，所以今年再度邀請同好們，在苗栗市舉辦第二屆航空模型嘉年華。
台灣航空模型嘉年華會活動策劃執行長 徐永俊：「這次集結台灣所有飛行同好，一起在這邊表演，表演給我們台灣的觀眾看。」
這次嘉年華會預計週末正式登場，將有超過300架次飛機參加，還有特技直升機表演，要讓鄉親再次感受噴射氣流，劃破天際的震撼魅力。
關鍵字：
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 向日葵 for Fuji Xerox ★1黑3彩超值組★環保碳粉匣 CT200805
- (男)Travel Fox 伯特牛皮低筒休閒鞋914610(灰-13)
- BURBERRY 桃紅色經典格紋設計短袖上衣
- Galtiscopio 迦堤水晶腕錶- 豹2/白盤玫瑰金框/豹紋帶/馬
- 【Rosemont】巴黎1925系列 時尚腕錶(TRS-07S-03MT)
- BURBERRY光學眼鏡 Gabardine系列典雅女款(琥珀) #BU2211F 3
- 【蕾帝兒珠寶】-幸福花嫁天然珍珠白玉髓套組
- 105年司法特考三等（心理測驗員）密集班DVD函授課程
- J’code真愛密碼 愛的情話黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
- 華南金控（儲備菁英法務人員組）套書（贈題庫網帳號、雲端
吃兩碗羊肉補身 患者竟嘴破唇腫【大成報】
兒少罹患脂肪肝 28％來自基因變異【Kairos 風向新聞】
不可輕忽！牙周病原來跟糖尿病密切相關？【華人健康網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》