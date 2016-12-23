竹田過溝社區飄鴨屎味 居民抗議憂汙染客家電視台 (2016-12-23 21:10)
【潘成旺 屏東竹田】
南部空氣品質持續惡化，每當低氣壓經過，屏東竹田鄉過溝社區更是飄散著濃厚的鴨屎味，數十名社區民眾拉起白布條，抗議鴨群不僅毀壞良田，也嚴重汙染環境，居民們希望政府聽見他們的聲音，讓養禽業者有合適的飼養專區，也還居民乾淨的生活環境。
你鴨屎就流到路面，那邊就積水啊！
竹田鄉過溝社區居民，向鴨農抗議，因為養鴨場內約有1500隻鴨子，鴨屎味飄散，鴨毛亂飛也引起呼吸道過敏，居民希望業者能立即改善。
陳情民眾vs.鴨農：「我不是說鴨屎(是)鴨毛，鴨毛是空氣的問題，本來就會，你不能這樣說啦！什麼本來就會。」
空氣惡臭，鴨農卻如此回答，居民火氣全都上來了。
抗議啦！
陳情居民 林順明：「我們來工作的時候就聞到了，下雨更嚴重。」
竹田鄉公所也到場關心，鄉公所表示，竹田鄉境內有登記的養鴨場，大約40場左右，面積約44多公頃，但其中位於重劃區的就占了3分之2，希望上級單位能正視這個問題。
竹田鄉長 傅民雄：「要請有關單位，可以成立養鴨專區，讓他們在專區養鴨子，別將良田變成養鴨區域，以後無法耕種很浪費，另外養鴨時要做好圍牆工作，防護之後不會影響到，附近居民的生活。」
屏縣農業處長 鄭永裕：「目前來說這個東西，都還在初期的規畫，我們希望這包含整個位置的選擇，還有資金的企業的取得，要有意願的企業來做投資，這個東西都還要去做溝通和協調。」
屏東縣農業處表示，專區從去年就已經規畫，但主要是針對養豬部分，由於畜禽場多為小農為主，地點雜亂分散，環境控管也不易掌握，縣府會朝設置，養水禽專區方向來努力，在未設立專區之前，也請鴨農做好隔離措施，避免影響附近居民。
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