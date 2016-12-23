【李新隆 台中東勢】

今年的椪柑受到寒流及颱風影響，不只產量銳減，小顆的次級品也比往年還要多，為了避免影響市場行情，台中市農業局啟動收購機制，再交由工廠加工成果汁，希望藉此穩定價格，也保障農民收益。

農民載來上百箱的椪柑，堆在路旁，這些椪柑雖然顆粒較小，但依然汁多味美，可惜賣相差了一點，只好賣給加工廠加工成果汁。

農民 劉先生：「(賣果汁公司價格有比較好嗎？)差不多價格類似都一樣，(賣整批的比較快？)對對。」

農民 高先生：「颱風前開始在長大的時候，一打下去，整棵(果樹)都震動了，然後它的根已經沒辦法再生長，現在好像多了3成左右。」

受到氣候影響，台中東勢、石岡，豐原一帶的椪柑，不只產量比去年減少約3成，次級果也增加3成，雖然平均批發價較往年高1成，但農民收入仍減少，為了穩定市場行情，台中市農業局就以每公斤8元價格，向農民收購次級果。

東勢區農會專員 劉福源：「現在景氣不好，這個便宜一定有人要，大家都來買次級品時，漂亮的就沒人要，漂亮會被拉下來(價格)，我們就會因小失大。」

台中市農業局強調，減少次級品流入市場，除了促進椪柑品質的提升，加工後的果汁，更可外銷歐、美、日、韓等國家，提高農產品附加價值，這次預計收購1100公噸，以實際行動照顧農民。