【李鴻祺南投】

105年全國語文競賽南投縣代表隊的成績優異，共有23人獲得全國賽前6名，尤其是拿下團體精進獎第2名，精神總錦標第2名，為了鼓勵參賽選手，南投縣政府特別在22日頒獎表揚，希望大家再接再厲，創造更好的成績。

南投縣政府祕書長 洪瑞智：「我們後續離第1名，應該就不遠了。」

開心地接下獎勵，大家都顯得相當驕傲，因為南投縣參加全國語文競賽，總計有11位獲得各組項的第1名，締造歷年來最好成績，南投縣政府也特別頒獎表揚，其中客語朗讀教師組，由鹿谷國中教師梁孟書得到第1名。

鹿谷國中老師 梁孟書：「我覺得我不是很有天分的人，很多是我去練習，我有遇到好老師，給我這樣給我時間陪我練，這些東西，所以我很感謝我的老師。」

南投縣政府祕書長 洪瑞智：「 一路的訓練非常的艱辛，但是他們辛苦的付出，獲得這個評審委員的一個肯定，所以獲得這麼好的成績。」

雖然這次南投縣的總成績亮眼，不過在客語部分，卻僅有2位老師得獎，因此有薪傳師就認為，縣府應該多加重視，讓語言學習可以延續到國中，這樣才能確保文化不斷層。

客語薪傳師 林彥妗：「爭取說國中有開課，學生上國中以後可以繼續學習，那種幫助很大，學習才不會中斷。」

南投縣政府祕書長 洪瑞智：「這個方面我想我們，會透過我們教育處這邊，整個教育政策的一個施政，讓這一塊我們能夠更加的加強，更為的精進。」

一路陪伴梁孟書從去年的第5名，到今年拿下冠軍的保母教師呂金燕，雖然帶著腰傷，仍然堅持到比賽完才進行手術，這樣的精神也獲得滿場的掌聲，對此縣府也特別感謝，無給職的保母教師，因為有他們無私的付出，才能讓南投縣的語文傳承實力，不斷地加深。