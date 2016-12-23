▲葛記豪虎科教頭正名後領軍回高大母校一級首勝。（圖／大專體總提供）

105學年度大專籃賽UBA公開男一級預賽第二階段23日移師高雄，首戰就小爆冷門，上季獲二級第三本季首升一級的虎尾科大，出身HBL 乙級東大附中的194公分大三中鋒蘇士軒25分、14籃板、4火鍋及助攻、抄截各3，生涯代表作縱橫禁區，高年級雙衛林俊吉、梁宗哲也都得分上雙，戴「護鼻鏡」已成註冊商標的大一菜鳥鄭元凱也有全方位演出，77：67擊敗103學年度亞軍、上季決賽第4種子國體大，不但搶下隊史一級首勝，也繼103學年度二級複賽撂倒因「鬥毆」降級的台師大後，再寫校史新頁，更送給本季終於「正名」的教練葛記豪最佳禮物。

畢業於高師大的葛記豪，上季初入虎科教練團幫忙，卻是只臨場未掛名的「黑官」教頭，虎科註冊的教練為許高魁，但兩人搭配無礙，領軍首晉一級，本季「小葛」正式掌兵符，上月底在台科大舉行的第一階段雖吞3連敗，23日率隊首度回母校高師大，也是他最熟悉的場館，一戰開胡，賽後直呼果然是幸運地。

葛記豪說，賽前並沒針對國體大沙盤推演，只要球員找回自己，尤其回到過去打二級的享受比賽，因本季初上一級舞台，第一階段球員太在乎、壓力過大，失掉以前打二級的平常心，未能正常發揮，休兵這3個多禮拜重新調整，今天終於「做自己」，得以贏球止敗。

至於許高魁，並非科班出身，但熱心、熱愛籃球，特別是超照顧球員，葛記豪說，他進虎科前，許高魁幾乎校長兼敲鐘，籃球隊的事由他一手張羅，再難、再遠，都義不容辭，包括103學年度力克台師大的歷史性一役，都是許高魁的傑作。

103學年度二級，是台師大從一級降下後的全新戰場，被看好應可輕鬆晉四強，104學年重返一級，不意複賽竟爆冷輸給虎科，退居第二，全國總決賽與冠軍大熱門健行科大同組，第二輪八強賽雙方提前遭遇，台師大輸健行，無緣四強，遲了1年上季才獲二級冠軍，與亞軍義守本季雙回一級。

103學年度虎科雖未晉四強，卻間接扮演台師大的一級攔路虎，對此，畢業於HBL名校三民家商的資管系大四後衛梁宗哲、來自HBL乙級苗栗中興商工的研一控衛林俊吉，都記憶猶新，也把功勞給了許高魁。

梁宗哲說，三民畢業後他捨體育系讀虎科，就是無意續走籃球路，打打二級當興趣就好，壓根沒想到會於103學年度先遇曾在一級三連霸（97至99學年度）的強權台師大，且意外贏球，寫虎科籃史新猷，兩年後的本季既升一級，今天更扳倒另一列強國體大，再添新頁。

梁宗哲說：「此生已足、夫復何求！」而如無意外，本季應會是他最後一年UBA，順利畢業後會依生涯規畫，考警校當警察。

梁宗哲今天12分、7籃板、4助攻，很難想像，第一階段開季戰他跟台中科大高孟偉互撞，左眉掛彩縫了7針，次役對高師大抱傷上場，又 踩到高師大球員的腳，右腳踝「大翻」，退場不克再戰，第三場逢一堆三民同梯及學弟的義大，他只壁上觀。他說，一星期前才傷癒復出，回練球行列，今天其實打得有點喘，但仍緊咬牙關撐了過去，高興再替自己生涯留些美好回憶。

梁宗哲的雙衛檔林俊吉13分、7籃板、2抄截，他說，本季是繼100 學年度他代表苗栗中興商工打HBL甲級16強預賽後，再度登上UBA一級舞台，很珍惜得來不易的機會，所以盡情發揮，結局也與兩年前贏台師大一樣，都很棒。

林俊吉來自苗栗通霄國中，與晚他4屆的健行科大菜鳥後衛林俊吉同姓同名，「小阿吉」出身南投埔里國中、能仁家商，且因差4歲，從未與「大阿吉」同場競技過，但兩人彼此認識，因係在移地訓練時見面、結交。

23日「大阿吉」替虎科贏國體大寫新猷時，「小阿吉」也在場見證，賽後健行教頭劉孟竹同意，明年1月20日第三階段健行對虎科，會讓「小阿吉」登錄在12人名單，且會上場，至於是否先發，讓都司後衛的大、小阿吉一對一卯上，留下UBA生涯不無可能僅有的鏡頭，則屆時再議。大、小阿吉都說，期待這一刻，「小阿吉」更表示，不會有壓力。

攻守兩端都讓人驚艷的中鋒蘇士軒，過往代表東大附中打HBL乙級，籃板就是強項，他說，單場近20個常有，但東附都在預賽就出局，自己的UBA代表作出現在今天贏國體大，超high，彌足珍貴。

大三射手程中奕三分球3投中2拿9分，第一球是第三節末的壓哨球，助虎科49：46保住領先進入末節，第二球則在決勝期飆進，66：56奠定勝基，出身雲林西螺農工的他說，打HBL乙級，高三那年八強賽輸掉，無緣四強最可惜，今天贏國體大應算生涯最大勝利。

畢業於三民的梁宗哲雙重小學弟菜鳥鄭元凱，先發26分鐘7分、8籃板及助攻、抄截、火鍋各3，極其全方位，他說，學長帶得好，自己也有信心，且是虎科推出的新人王侯選人，有機會當仁不讓。

虎科開局6：0後一路掌控大局，數度領先7分，儘管曾被國體大短暫超前，但很快要回優勢，末節更一口氣拉到兩位數，最多74：58遠拋國體大16分。

對極具意義的重要首勝，教頭葛記豪說，自己腳扭傷，不克代表裕隆留在台北打SBL，裕隆讓他南下專心帶虎科，得謝謝裕隆，另外，義大女教頭謝玉娟也很幫忙，借場地及練球都是。

國體大最擅的三分球23投只中6，輸球後戰績2勝2敗，小陷不利，3人得分上雙，潘向挺15分、王柏智13分、黃宥森11分，周暐宸9分、11籃板，陳昱瑞5分、8籃板。