【大成報記者于郁金/臺南報導】嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於12月23日假該校國際會議中心舉辦「2016全國兒童教玩具競賽暨應用研習活動」，多所高中職與大專學生，拿出自創的得意作品互較高下，另當天也規劃兩場研習活動，主題分別為「繪本好玩藝：一起玩賞創意遊戲繪本」與「故事加表演，玩具總動員」，讓參賽選手除了在競賽中，觀摩優秀的教玩具作品外，並透過研習活動，讓與會學生體驗繪本的創意和樂趣，同時也學習故事說演與戲劇呈現的實務技巧。該競賽暨研習活動為全國幼保相關科系的年度重要盛會，今年已邁入第8屆，均由嘉藥幼保系承辦；由於今年參賽組隊甚多，戰況格外激烈，高中職組有64件、大專組則有68件作品參賽，總計高達450人報名參加此次活動；最終大會將錄取各組前3名以及佳作數名，並頒發獎金與獎狀以資鼓勵，當日下午則開放各界參觀。嘉藥幼保系主任陳嘉珩表示，本活動旨在激勵學生應用所學，設計製作出具備「原創性」、「實用性」及「教育性」的教玩具，並且透過競賽的觀摩交流與主題研習，以提升學生實務專題能力；本屆作品數量超過往年，且頗負創意，充分展現學生創新思維的專業實力；希望藉由競賽與研習，增強學生多元的實務能力，也竭誠歡迎教保機構人員、大專院校相關系科師生，以及關心兒童學習之社會各界蒞臨參觀指教。嘉藥幼保系舉辦全國兒童教玩具競賽成績如下：1、高中職組第1名「繽紛嬰幼兒多感毛毛蟲－三民家商」、第2名「歡樂農場－稻江護家」、第3名「奇妙立體屋－樹德家商」；佳作「毛毛蟲嘉年華－三民家商」、「十二生肖大集合－嘉義家職」、「標新立意－中華醫事科技大學」、「我的臉－三民家商」、「搞『罐』行『動』－屏榮高中」、「阿里山之旅－嘉義家職」。2、大專組第1名「動物密碼－中華醫事科技大學」、第2名「一起趣尋蜜－南臺科技大學」、第3名「府城尋寶記－台南應用科技大學」；佳作「甜蜜蜜－南臺科技大學」、「幼兒水概念戲水池－吳鳳科技大學」、「神秘藏寶閣－嘉南藥理大學」、「動物嘉年華－南臺科技大學」、「勇闖綠森林－嘉南藥理大學」、「搶救鱷魚大作戰－南臺科技大」、「回龜家園－南臺科技大學」。